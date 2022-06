A község önkormányzata az idei évben is megrendezte hagyományos falunapját. A kétnapos programsorozaton pénteken örömfoci-mérkőzések zajlottak a sportpályán, majd délután Összetartozunk címmel nyílt kiállítás a trianoni emléknap alkalmából a közösségi színtér épületében.

A színvonalas tárlat anyagát Székely Gábor kunszentmiklósi helytörténész, a tassi Neszményi György és felesége, Neszményiné Gubacsi Erzsébet magángyűjtők állították össze. Másnap a gasztronómia, a sport, valamint a felhőtlen szórakozás kapta a főszerepet.

A rendezvényen átadták a Kunadacsért, valamint a Szebb Kunadacsért díjakat. Az idei esztendőben a település önkormányzatának kitüntető címét Pintér Istvánné nyugalmazott védőnő vehette át.

– Pintér Istvánné Éva néni 1977 májusában vette át a kunadacsi védőnői körzetet, aki nyugdíjba vonulásáig volt benne a családok életében, a község mindennapjaiban.

Védőnői munkája során nem csak az anya-, a csecsemő- és a kisdedgondozást tartotta fontosnak, hanem az egészség megőrzését is. Óvodás-, iskoláskorú gyermekeknek és felnőtteknek is rendszeresen tartott foglalkozásokat, előadásokat. Csecsemőgondozási, polgári védelmi versenyekre készítette és vitte el a gyermekeket. Rendszeres szűrővizsgálatokat szervezett a településen. Összeállította a községi egészségi tervet is. Védőnői munkája mellett részt vállalt Kunadacs életében, tíz cikluson át volt tanácstag, majd önkormányzati képviselő. Pintér Istvánné még ma is aktív, évről évre megszervezi a véradást. Gondoskodását, tanítását, nevelését még ma is őrizzük, segítő tanácsait még mindig alkalmazzuk a mindennapjainkban – méltatta a kitüntetett munkásságát a község polgármestere.

Szebb Kunadacsért díjban részesült lakóingatlana és az előtte lévő közterület gondozottságáért, parkosításáért, rendezettségért Bódog László, Pongrácz Józsefné, Sebestyén Ferenc, Simon József, Hirt László.

A kitüntető címet és a díjakat Farkas Ildikó polgármester és dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője adták át.