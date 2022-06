Kéthónapos rekordidő alatt készült el a Csongrádi út felújítása Félegyházán. Az utat és hozzá a parkolókat a Vonalvezető Kft. tervezte, a kivitelezést az Út-Ép-Ker Kft. végezte – hangzott el a pénteki átadáson.

Balla László alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy közel két évtizede képviseli a környékben élők érdekeit a városházán. Képviselői munkásságának egyik mérföldköve ez a most felújított út, ami a lakók nagy örömére rövid idő alatt, kiváló minőségben készült el. A városatya arra is felhívta a figyelmet, hogy a jó minőségű úton várhatóan megnövekszik majd a forgalom, ami előrevetíti a forgalomcsökkentő táblák kihelyezését.

Az útra azonban továbbra sem hajthatnak rá a teherautók és a buszok sem.

Csányi József polgármester elmondta, hogy a városban jelenleg folyó útfelújításokat abból az 530 millió forintos keretből finanszírozza az önkormányzat, amit világjárvány okán kieső adóbevételek pótlására kapott a város az államtól. A Csongrádi úti beruházás mellett ebből a forrásból valósult meg például a Zöldmező-lakótelepen a Péteri út aszfaltozása.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a piacra érkezők parkolását segíti majd az a beruházás, amely jelenleg is zajlik a Pázmány utcában. Itt az út teljes aszfaltozása megvalósul, felújítják a közműveket, a parkolókat és a járdákat is. A járdát a Pázmány utcával párhuzamos Oskola utcában is újjáépítik. A városvezető ismertette továbbá azt is, hogy a zeneiskolába, a nagypostára, illetve a piacra érkezők kényelmét szolgálja a város új 54 férőhelyes parkolója is, amely a nagyposta mellett épül.

A Deák Ferenc utca és a csatlakozó közök rendbetételével az ott élők mellett az Egészségközpontba és a József Attila Általános Iskolába érkezők számára szeretnénk kényelmesebbé tenni a közlekedést, parkolást. Ezekben az utcákban az út és a járda egyaránt új burkolatot kap. Ugyanakkor a város egyik kiemelt jelentőségű utcáját, a Korona utcát is felújítják és már folyamatban van a Móra Ferenc Művelődési Központ homlokzatának festése is – sorolta Csányi József. Hozzátette, szeretnék még idén a Holló Ház teljes homlokzatát is felújítani.

Mindazonáltal gőzerővel folyik a város új bölcsődéjének építése is a Móravárosban. A város 240 millió forintos önerőt tesz az uniós forrás mellé, így majdnem 600 millió forintból épül meg az új intézmény. Ugyanakkor a Petőfi-lakótelep bölcsődéjét is rendbe teszik. Bankfaluban három új utcában épül aszfaltút, a Petőfi-lakótelepen pedig új járda épül.

A polgármester úgy látja, ígéreteiket tartva 2024-ig a város minden utcája szilárd burkolatot kap.