Lakatos György, a Kék Madár Fesztivál főszervezője a napokban tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: már a 30. rendezvényre készülnek, és a kerek évforduló mellett a fellépők, így például Dés László, az Erkel Ferenc Kamarazenekar, a Bikini, a Miskolci Szimfonikusok, a Söndörgő, a Kodály Kórus, vagy éppen a nulladik Jazz-­napon koncertező zenekarok neve is megkívánta, hogy a média számára külön is összegezze a rendezvény, illetve az alapítvány eredményeit.

– Ezer gyermek támogatásánál tartunk, és az elmúlt húsz évben már közvetlenül a családoknak nyújtottunk anyagi segítséget, vagyis azóta nem a kórháznak és a gyermekosztályának utalunk

– emelte ki Lakatos György. – Tartósan és súlyosan sérült gyerekeket támogatunk, minden évben 30-40-et, Kalocsán és környékén, és mostanra közel 80 millió forintot fizettünk ki számukra – összegezte, hozzátéve: az idei rendezvénytől legalább hárommillió forintos eredményt remél.

A főszervező felidézte: a Covid miatt tavaly csak egy koncertet tartottak, míg előtte egy többórás online műsort lehetett csak szervezni, igaz, annak nagyon nagy sikere volt, kb. 40 ezer nézővel és több száz adományozóval. Megjegyezte, sokan továbbra is aggódva mennek rendezvényekre, így a közönség bátorítása végett a XXX. Kék Madár Fesztivál jórészt szabadtéren, a kalocsai sétáló­utcában zajlik majd, és csak azok a programok lesznek zárt térben, amelyeknél ez indokolt – például egy színházi előadás vagy egy komolyzenei koncert esetében.

Kiemelt két egyedülálló rendezvényt is: összehoztak egy rendkívül gazdag Rökk Károly-­festménykiállítást, és az is unikum, hogy Beethoven IX. szimfóniáját teljes egészében meg lehet majd hallgatni.

Ez utóbbi koncertet egyébként nemrég elhunyt édesapja emlékének ajánlotta.

– A fesztiválon nincsen belépőjegy vagy bérlet, nem kordonozzuk le a sétálóutcát, és ehhez a megfelelő engedélyeink is megvannak – árulta el, egyben megköszönve az önkormányzat közterület-használatra vonatkozó és egymillió forintos anyagi segítségét. – A helyszíneken a hivatalos kitűzőket fogjuk árulni. Ennek ötlete a Hokedli Stúdiót vezető Tóth Danitól származik, és a segítségével meghirdettünk egy rajzpályázatot, elképesztő sikerrel: 1165 általános iskolás készített kitűzőtervet – számolt be, megjegyezve, hogy ezzel olyan korosztály is értesült a fesztiválról, amelynek tagjai még nem éltek amikor az egész elindult, másrészt a szüleik is elég fiatalok voltak akkor, így ideje volt újra felidézni számukra a Kék Madár szellemét. A kitűzőket jelenleg 84 ponton értékesítik és a helyszíneken is lehet majd vásárolni belőlük, 500 forintos alapáron.

Az önkormányzat nevében dr. Filvig Géza polgármester üdvözölte Kalocsán a Kék Madár Fesztivált, és külön megköszönte, hogy a pandémia két éve után ezúttal szabadon látogatható programmal készültek a szervezők. Zsikó Zoltán, a rendezvényeket főleg logisztikai feladatokkal és engedélyek beszerzésével támogató KIKK Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a háttérbe húzódva, de fontos stratégiai partnerként, büszkén támogatják a június 9–12-ig tartó eseménysort. A teljes program és minden más tudnivaló a Kék Madár Fesztivál Kalocsa Facebook-oldalon olvasható.