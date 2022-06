A díjátadót a napokban tartották meg. A pályázaton 1800 gyermek indult el óvodáskortól egészen a középiskolás korig.

A „Tégy jót, varázsolj mosolyt!” kreatív országos pályázat célja az volt, hogy a gyerekek a hétköznapok rohanásából, az alkotás örömén keresztül tapasztalják meg az önzetlen szeretet, kedvesség, barátságosság által okozott pozitív hatásokat. Az óvodások és iskolások rajzokkal, festményekkel, videókkal és egyéb technikákkal fejezték ki, mit jelent számukra jót cselekedni, ezzel örömet okozni másoknak.

A Bács-Kiskun megyei Gyermekvédelmi Központ Kodály és Kinizsi Lakásotthon diákjai a „Legjobbak a jók között” kiemelt díjban részesültek. Elismerés illeti a pedagógusokat is, akik fáradhatatlan munkájukkal, szabadidejüket sem kímélve juttatták sikerélményhez diákjaikat.

A díjátadón Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a mai gyors, időnként erőszakos és még háborúval is sújtott világunkban – melyek sajnos a pályamunkákban is olykor-olykor visszaköszöntek –, nekünk, felnőtteknek felelősségünk, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, hogy a figyelmesség, a segítőkészség, az összefogás, barátságosság és egyéb pozitív értékek bizony fontosak az életben, valamint azt, hogy az igazi kapcsolatok és boldogság alapja az egymásra figyelés és a kölcsönös felelősségvállalás. Ezért is választotta az Alapítvány – Az út a boldogsághoz nemzetközi mozgalom keretében – a 2022-es pályázat témájának a segítség és a jó cselekedetek fontosságát és felemelő, pozitív erejét.

Hamarosan, ez év augusztusában ismét útjára indul az alapítvány következő országos kreatív gyerekpályázata, immár 10. alkalommal, melynek témája továbbra is a pozitív értékeken alapul majd, segítve szülőket és pedagógusokat abban, hogy közösen, összefogva divatba tudják hozni a pozitív értékeket a gyermekek számára az óvodai és iskolai életben, illetve a minden­napokban.