Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük

Ballagás Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus a ballagási időszak kapcsán nosztalgiázna egy 1983-as felvétellel, mely a keceli Arany János Általános Iskola végzőseinek ballagását örökítette meg. Akkoriban már Általános Művelődési Központként működtek. Abban az évben öt nyolcadik osztály ballagott el. A menet elején Olvasónk mint iskolaigazgató vezette fel a 8/a osztályosokat.

Ballagási séta Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezt az 1970-es évekből származó ballagási fotót osztaná meg a nosztalgiázókkal. A fénykép Ágasegyházán készült, a ballagó 8. osztályról, Tóth Ervin tanár osztályfőnökkel. Akkoriban hagyomány volt, hogy a végzősök egy közös sétával vettek búcsút az intézményektől és a környéktől.

Barátnők Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet újabb fotóval elevenítené fel fiatalságát. Ezen az 1962-as felvételen barátnőjével örökítették meg, Olvasónk a bal oldali lány.

Családi album Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 1960-as, régi családi fotót osztana meg, mely egy kedves napot juttat eszébe. A Bujdosó és Kis család látható a felvételen. Olvasónk fia, Imike a kisbaba, férje pedig a bal szélén ül a padon. Sajnos az édesapa másfél évvel ezelőtt elhunyt, de emlékét örökre a szívében őrzi felesége és a fia.

50 év Kiskunhalasról Gyenizse László ezzel az 50 éves felvétellel idézné meg a régi szép időket. 1972-ben 38-an végeztek a Kiskunhalasi Kertészeti Főiskolán a II. Rákóczi Ferenc Technikumban. A közelmúltban tartották meg az 50 éves találkozót, melyen a még élő 29 öregdiákból 22-en jelentek meg. Örömmel elevenítették fel a közösen eltöltött éveket.

Repülőezred Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes által beküldött fotója ­1965-be repíti vissza a nosztalgiázókat. A kecskeméti repülőezredet, a felszállópálya javítása miatt, 1965 nyarán négy hónapra a mezőkövesdi repülőtérre telepítették át. Mezőkövesden készült fotón látható többek között: Cs. Nagy György, Sütöri László, Katona Gyula, Horváth János, Kálmánczhey László, Varga Sándor tisztek.