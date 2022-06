Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7. vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó

Ludastói iskola

Jakabszállásról Szabóné Harkai Erika jóvoltából mutatjuk be László Józsefné Bozó Margit régi fotóját, melyet az Élet a régi Jakabszálláson elnevezésű közösségi oldalon is megosztott. Egy téli estét örökített meg a felvétel a köncsögi Ludastói iskolánál, 1947 körül.

Olvasói fotó

Diákélet

Kecskemétről, a Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes által beküldött fotó 1954. június 23-án, bizonyítványosztáskor örökítette meg a felsőszentkirályi Szolnoki úti II. számú Állami Általános Iskola diákjait. Álló sor (balról jobbra): Jurászik Sára, Kiss Rózsa, Tóth Judit, Fehér Katalin, Pataki Ilona, Mészáros Erzsébet, Lövétei tanító házaspár, Kóczó Mária, Oláh Julianna, Kiss Mária, H. Kiss Mária, Bognár Teréz, Mócza Mária. Középső sor: Pataki Sarolta, Vecsei Mária, Bognár József, Pataki Zoltán, Kerekes Eszter. Ülő sor: Marsa Ferenc, Vecsei János, Utasi Balázs, Lövétei József, Baranyi László, Lövétei Rózsa, Kiss Sándor, Kerekes Ferenc.

Olvasói fotó

Sziládys diákok

Kiskunmajsáról Rácz András Mátyásné Csóti Katalin régi fényképe a 80-as évekbe repíti vissza a nosztalgiázókat. Az 1987/88-as tanévben, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és Szakközépiskola egyik végzős osztályáról készült a felvétel.

Olvasói fotó

Családi album

Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet a családi fotók segítségével mindig örömmel eleveníti fel a régi szép időket. Ez a fénykép is része a családi albumának, mely őt örökítette meg 1964-ben.

Olvasói fotó

Séta

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 1960-as régi családi fotót osztana meg, mely nagyon kedves a szívének. A Bujdosó és Kis család éppen sétál. Olvasónk fia, Imike a baba­kocsiban aludt.

Olvasói fotó

Szilveszter

Kecskemétről Kovács István József (jobbról) költő a Petőfi-emlékév kapcsán egy régi Petőfi-szilveszter eseményt elevenítene fel. A fotó 1999 szilveszterén készült Kiskőrösön, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum előtt, Barkóczi Ferenc akkori polgármesterrel. Olvasónk verset szavalt a nagy hagyományú ünnepségen.