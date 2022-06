Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7. vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Ötven év

Kecskemétről Nagy Jánosné Horváth Terézia az év elején elhunyt sógorára emlékezne ezzel a fotóval. Testvére, Horváth Julianna és Varga Zoltán 1972. június 3-án tartották esküvőjüket Jakabszálláson. Sajnos az aranylakodalmukat, mely e hétvégén lehetett volna, már nem érte meg Zoltán. Születésnapja pedig egy nappal később, június 4-én lett volna. Szeretett emlékét az egész család a szívében őrzi, és ezzel a fotóval is emlékeznek arra, hogy majdnem fél évszázadot töltött együtt boldog házasságban feleségével, Juliannával.

Hatodikos diákok

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus több mint 70 évvel ezelőtti időkbe kalauzolná el a nosztalgiázókat. A fénykép az 1948/49-es tanévben a keceli iskola hatodikos tanulóit mutatja be. Középen látható Szabó Mária Luciána apáca, osztályfőnök látható.

Családi emlék

Kiskunmajsáról Rácz András Mátyásné Csóti Katalin családi fényképét osztaná meg Olvasóinkkal. 1952-ben örökítette meg családját, ő akkor volt öt hónapos kisbaba. E kép kapcsán arra a szomorú eseményre emlékezik meg, hogy édesapját a saját édesapja helyett vitték el lapátos katonának, és három és fél évig embertelen körülmények között kellett élnie.