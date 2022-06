Az elmúlt években nagy sikert aratott az esti akadályhajtás, és így volt ez most is, sokan voltak kíváncsiak a fogatok hajtására. Pénteken este kilenc órakor kezdték a versenyt, amelyen huszonnégy fogat indult. Természetesen villanyvilágítással, de nem teljes fényben. Az akadályokat kivilágították, hogy könnyebben lehessen látni a versenyzőknek. Szombaton kétfordulós akadályversenyt hirdettek, az egyiket délelőtt, a másikat délután kellett teljesíteni. Összesen negyvenhárom fogat nevezett, közöttük voltak egyes- és kettes fogatok, de pónik is. A kitűnő szervezés következményeként, folyamatosan érkeztek a fogatok, hogy teljesítsék a feladatokat. Csak akkor tartottak kis szünetet, ha át kellett építeni a pályát.

A program zárásaként a már hagyományos polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők hajtását tartották meg, ahol ezúttal öten méretették meg magukat.

Eddig még országgyűlési képviselő nem hajtott a tiszakécskei lovaspályán, most ez is megtörtént, Szeberényi Gyula Tamás a térség képviselője is bakra ült és ha már ott volt, akkor meg is nyerte a versenyt, hibátlan hajtással, remek idővel.

Második helyen végzett Virág József Tiszajenő polgármestere, ugyancsak hibátlan hajtással, de rosszabb idővel. Harmadik Tormási Zoltán Nyárlőrinc alpolgármestere lett, negyedik pedig Hegedűs-Boros Rebeka Lakitelek képviselője. Ötödik helyen végzett Tóth János Tiszakécske polgármestere, aki nem élt vissza a házigazda előnyével.

A két napos verseny eredményei, éjszakai akadályhajtás CAN-D: 1. Nagy András (Tápiószöllősi Baráti Lovas SE), 2. Szabó Zoltán (Mindszenti Lovas Klub), 3. Tóth-Molnár Márton (Tiszakécskei Lovasegyesület). Egyes fogat kétfordulós akadályverseny CAN-D: 1. Tandari Ervin, 2. Sárik Tibor (mind kettő Táltos Lovasklub Zenta), 3. Sárik Angelika. Kettes fogat CAN-C 1. Ábel István 2. Szabó-Bogár Dávid (mind kettő Bodor Lovas Klub SE), 3. Terjéki Endre (Tiszakécskei LE). Pónik kettesfogat CAN-C: 1. Bús József, 2. Bús József másik fogattal, 3. Kasza Emese (mind három Bodor Lovas Klub SE). Kettesfogat CAN-C: 1. Németh Béla (Orosházi Szabadidőpark és LSE Békés), 2. Besze Károly (Jakabszállási Lovas SE), 3. Szabadi János (Kiskunhalasi LTSE).