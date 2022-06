Az önkormányzat egyik vállalata gondozza és üzemelteti az Érsekkertet, így a természetvédelmi kezelési tervet is a városnak kell felülvizsgálnia, erre utoljára tíz éve került sor – hívta fel a figyelmet a legutóbbi képviselő-testületi ülésen a polgármester. Dr. Filvig Géza megjegyezte, helyi rendeletbe kell foglalni az Érsekkert óvásának szakértők által jóváhagyott teendőit, és ügyelni kell a betartására, ami már a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.-re hárul.

– A természetvédelmi hatóság elfogadásra javasolta a tervet, illetve megkérdeztük a Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesületet is – számolt be a városvezető, hozzátéve, hogy utóbbi szervezet Kalocsa tüdejének tekinti az Érsekkertet, ezért rábólintott a 2022–2032 közötti célokra. Király Róbert városatya rákérdezett, hogy a kezelésre hivatott Vagyonhasznosító Kft. rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki képes levezényelni a munkát. Mint mondta,

a tervezetben mesterséges odúk kihelyezése, idegen növényfajok eltávolítása, vagy például a borostyán visszaszorítása szerepel, tehát világos, hogy specialistára lesz szükség a szakszerű kivitelezéshez.

Filvig Géza közölte, hogy szerinte is fel kell venni ebben jártas szakembert, ha jelenleg nem dolgozik ilyen az önkormányzati vállalatnál, bár tudja, hogy főkertészt foglalkoztatnak. Hangsúlyozta: a megváltozott környezeti hatások, a 10–15 évvel ezelőttihez képest kevesebb csapadék, illetve a fokozódó környezeti terhelés miatt jobb lesz szakértőkre bízni a feladatot. Osztja továbbá azokat a véleményeket is, amelyek szerint most kell kiemelten foglalkozni az Érsekkerttel, hogy újabb 15 év múlva még mindig parkról és ne egy kopár területről beszéljünk.

Dr. Vincze András észrevette, hogy a szakmai szervezetek által láttamozott anyag javasolja az érsekkerti víztorony túlfolyó vezetékének felújítását. Érdeklődött, hogy mekkora problémáról van szó, és ezzel kapcsolatban milyen teendők várnak a városra. Boromisza Viktor, a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály vezetője közölte, hogy itt egy úgynevezett „közös érdekű műtárgyról” van szó, ami a park alatt húzódik és tisztítási feladatokat lát el, viszont régi, így elképzelhető, hogy több helyen sérült. Mivel az eszköz a kistérségi ivóvíz-szolgáltatásban is szerepet játszik, a cseréje a tulajdoni hányadok arányában kerülhet szóba. Hozzátette, a túlfolyó műszaki állapotát nem ismeri, tehát a sorsáról addig nem érdemes dönteni, amíg nem tudni például azt, hogy a jövőben szükség lesz-e rá. Mint mondta, erről kikérik majd az üzemeltető Kiskunvíz Kft. véleményét.

A testület néhány tagja kifejtette, hogy hangsúlyos feladat az Érsekkert megőrzése, ezért a következő generációk érdekében kérik a természetvédelmi kezelési terv maradéktalan betartását.

A polgármester ezen a ponton a legfrissebb eredményt is bejelentette: az önkormányzat sikeresen pályázott a MOL faültetési programjában, így ősszel 70 facsemetét ültetnek el a város különböző pontjain.

Ehhez olyan fajtákat keresnek, amelyek tűrik az urbanizált környezetet, illetve a megváltozott környezeti körülményeket.