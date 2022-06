Megyénkben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának a munkatársai közösen végzik a gyűrűzést.

A bácsalmási térségben hétfőn reggel, elsőként Bácsszőlősön tartottak bemutatót, majd ezt követően a nap folyamán még hat település gólyafészkeit keresték fel emelőkosaras daruval a szakemberek. Kedden délelőtt Bácsborsódra, Katymárra és Madarasra várják az érdeklődőket.

Bácsalmáson a Szent István és a Damjanich utca kereszteződésénél lévő gólyafészekre is sokan voltak kíváncsiak. A helyi általános iskola 2. a osztályos tanulói mellett több tucatnyi felső tagozatos diák is ellátogatott a látványgyűrűzésre. E mellett még néhány szülő és nagyszülő is megjelent a gyermekekkel.

A bemutató és a tájékoztató során kiderült, hogy Bácsalmáson és környékén 10 évvel ezelőtt kezdték meg a fehér gólyák látványgyűrűzését. Vagyis ez a rendezvénysorozat jubileuminak minősül, s ezen időszak alatt több mint ötszáz fiókát gyűrűztek meg, és 4700-an voltak kíváncsiak a bemutatókra.

A bácsalmási gólyafészek érdekessége, hogy az egyik szülőt még 2013-ban Madarason gyűrűzték meg fiókaként, s az óta már harmadik esztendeje, hogy visszajár a bácsalmási fészekbe. Ebben a fészekben egyébként három fióka nevelkedik most jelenleg.