A polgármester a csütörtöki közgyűlésen elmondta, hogy ugyan a kórház nem az önkormányzat fenntartásában működik, de írásban feltette a kérdést az intézménynek. Az alábbi írásos választ kapta: „A Bács-Kiskun megyei kórház urológiai osztályán sajnálatos módon megbetegedések és haláleset kapcsán három szakorvos kiesett az ellátásból. A pótlásukról azonnal egyeztettünk és megkezdtük a tárgyalásokat más kórházakkal is. A Szakmai Kollégium ezen eredményeként rövid határidőn belül új szakorvosok és egy rezidens is fog érkezni az osztályra és folyamatos a betegellátás addig is, ezt próbálják fenntartani.”