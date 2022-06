Lezsák Sándor hangsúlyozta a kisközösségek szerepét is, ugyanis több általuk javasolt program mintaprojektté vált: kiemelkedő munkát végeznek a Dong-ér mentén Jászszentlászló, Móricgát és Szank települések közösségei, vízvisszatartás terén Orgovány térségében is elindult egy kezdeményezés. A Tisza mentén, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály és Tiszaalpár településeken a gazdálkodók fogtak össze az ökológiai körülmények javítása érdekében. Lezsák Sándor szerint a negyedik kétharmados győzelem nagy lehetőség, de egyben nagy felelősség is, amellyel élni kell a Homokhátság tekintetében is. Ahogy fogalmazott: a nemzeti minimum helyett a nemzeti maximum érdekében szükséges együttműködni a különböző szereplőknek a térségben.