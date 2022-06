A Dózsa György utcában Tápai Tamás és Kálmán Berci tartott nagysikerű motoros bemutatót. Ezt követen Pénzváltó István polgármester köszöntötte az elmúlt időszakban született gyerekeket, az anyukáknak pedig Szakácsné Marsa Edina jegyző adott át emléklapot.

A színpadon a helyi énekkar, a Pöszméte citerazenekar, valamint a Up for Dance tánccsoport is bemutatkozott, majd felvágták a három ízben készült falu tortáját, amiből mindenkinek jutott egy-két szelet. A helyi önkéntes tűzoltók baleseti mentést szimuláló bemutatójára is sokan voltak kíváncsiak. Új színfoltként jelent meg a traktorhúzó verseny, de a sört kedvelők is megmutathatták milyen gyorsan tudják lenyelni a kedvelt italt. Akik nem külön főztek, azokat az önkormányzat látta vendégül marhapörköltre. A színpadon Somogyi András humorista lépett fel, őt pedig Sipos F. Tamás követte. A szentkirályi Jugglers of the Village csoport tűzzsonglőr bemutatót tartott. A napot utcabállal fejezték be, ahol az 1+2 Sláger zenekar muzsikált.