A tanévzáró után több diák a Honvédelmi Sportszövetség és az Elite Challenge csapata által szervezett és végrehajtott Elite Challenge Cadet táborban kezdik a nyári szünidőt, ahol a Kadét-programban résztvevő középiskolák kiválasztott tanulói különlegesen összeállított katonai programon vehetnek részt.

– A haza védelme nemzeti ügy. Napjainkban még inkább felerősödött a honvédség szerepe, hiszen szomszédunkban háború dúl. A mai felgyorsult, globalizált világunkban még inkább szükség van olyan hazafias, elkötelezett fiatalokra, akik szívükön viselik Magyarország sorsát – hangoztatta Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, aki szerint a gyakorlati, fizikai oktatás mellett lelkileg és szellemileg is fel kell a fiatalokat vértezni, hogy helyt tudjanak állni napjaink kihívásaival szemben.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő, kormánybiztos szerint büszkék lehetnek a fiatalok, hogy a honfitársaik életét védelmező, megkönnyítő szakmát tanulnak. Elismerően szólt a KSZC Dékáni Árpád Technikumban folyó oktatómunkáról, a Kadét-program sikeréről, amely egyre több fiatalt vonz. A tanévzáró ünnepségen mintegy félszáz diák kapott elismerést kiemelkedő tanulmányi eredményeikért, a különböző tanulmányi és sportversenyeken elért dobogós helyezéseikért és a közösségi munkájukért.

Molnár Nándor igazgató köszönetet mondott a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt azért a pluszmunkáért, amely növelte a Dékáni-technikum oktatói munkájának eredményességét, valamint, hogy előkelő helyre került a hazai honvéd- és rendészképzés sorában a kiskunhalasi intézmény.

A tanévzáró után többen is kemény kiképzéssel kezdték a nyári szünetet, ismét kezdetét vette a Elite Challenge Cadet tábor, amelyen több dékánis diák is részt vett. Megmérettették magukat a hétnapos kihíváson, a kadétok mindjárt az első napon elsajátították a kötéltechnika alapjait, melyet másnap már gyakorlatban is használtak, és amelyre a későbbi feladataik során is nagy szükségük volt.

A rövid hajnali átmozgató testnevelés-foglalkozások után a kadéthallgatók alapos tereptanelmélet- és -gyakorlatfoglalkozás során megtanultak koordinátákat szerkeszteni, valamint irányszögeket mérni, és felrakni a térképre. A különböző akadálypályák, további gyakorlati tereptan-foglalkozások során a hallgatók egyenként gyakorolták a különböző akadályelemek leküzdésének módjait. Lőelőkészítő és fegyverzettechnikai képzésen vettek részt, amelyet élménylövészet követett.

Megtanultak együttműködni

A rönkös akadálypálya-foglalkozást a hírhedt vizek napja követett, amely során a hallgatóknak gyorsan meg kellett tanulniuk a csoportban való együttműködés lényegét, mert a rönk az idő elteltével sem lett könnyebb, a feladat pedig nem oldotta meg önmagát. A csoportos feladatok során a sérültszállítás, valamint a csoportos taktikai vízi átkelés módszereit is gyakorolták a fiatalok.