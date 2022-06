Gergely Imréné a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium elvégzését követően a Szegedi egészségügyi főiskolán folytatta tanulmányait, szerezte meg 1980-ban a védőnői szakképesítést.

– Szerettem volna gyerekekkel foglalkozni, így a középiskola befejezése után nem volt kérdés, hogy hol tanuljak tovább. A szakmát Kiskőrösön kezdtem, ahol másfél évig dolgoztam. Fülöpszállásra házasságkötésem után kerültem. Akkoriban ketten voltunk. Az önkormányzat a gondozotti létszámot figyelembe véve tizennégy éve vonta össze a két körzetet, de huszonegy éve dolgozom egyedül, előtte helyettesítőként láttam el a másik körzetben a védőnői feladatokat – mondta el hírportálunk érdeklődésére Gergely Imréné.

A fülöpszállási védőnő negyvenkét éve van a pályán, azt vallja, hogy az eredményes munkához a szakmai hozzáértés mellett szeretetre és odafigyelésre van szükség.

– Védőnőnek lenni kihívás, hiszen ez nem csupán egy munka, hanem hivatás, amit szívvel és lélekkel lehet csak igazán végezni. Szakmailag és emberileg is folyamatosan naprakésznek kell lenni. A területi védőnői tevékenység igen sokrétű, a születéstől az óvodás-, majd az iskoláskorban is (a kistelepüléseken nincs külön iskolavédőnő, így a területi védőnő feladata az iskolás gyermekek ellátása is) figyelemmel kísérjük a gyermekek testi, lelki fejlődését, segítjük tanácsainkkal a szülőket. A fejlődés megfigyelése mellett kiemelten fontos a családok lelki támogatása. Nagy odafigyelést igényel az is, hogy ha bármilyen eltérést észlelek a gyermeknél, jelezzem a szülők felé, és a megfelelő ellátási területre irányítsam őket – fogalmazott Gergely Imréné.