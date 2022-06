Nem ez volt az első alkalom, amikor jótékonysági rendezvény keretében gyűjtöttek, hogy megvalósítsanak egy, a gyerekek számára fontos helyiséget. Korábban már szerveztek egy jótékonysági futást, ami nagy sikert aratott, nemcsak a helyiek, de a környező településekről érkezők körében is.

Ezúttal a Kis Vuk Bölcsőde kollektívája és szülői munkaközössége egy jótékonysági bál keretében gyűjtött egy sószoba kialakítására. Mint azt Agárdiné Kovács Anikó intézményvezető elmondta, ezt a sószobát nemcsak a gyerekek, de a falu közössége is használhatja majd.

A bölcsőde emeleti részében fogják megvalósítani a 25 négyzetméteres szobát, ami tartalmaz egy kilenc négyzetéteres sóhomokozót, de lesz benne Himalája sótéglákkal megvilágított sófal és egy sógenerátor is.

Azt szeretnék, ha szeptemberben már tudna funkcionálni a sószoba. A kivitelezési munkák augusztus második felében kezdődnek el.

A jótékonysági bált megtisztelte jelenlétével dr. Szeberényi Gyula Tamás, a térség országgyűlési képviselője és felesége, valamint Szabó Gellért polgármester és felesége is. Amint azt Agárdiné Kovács Anikó a bál kezdetén elmondta, öröm számukra, hogy sokan eljöttek, ami azt jelenti, hogy nemcsak jól szeretnék érezni magukat, de támogatják is a rendezvény célját. A falu közösségének álmát cégek, magánszemélyek és egyesületek is támogatják, eddig közel egymillió forint érkezett a Szentkirályért Közalapítványhoz. A bál célkitűzése, hogy hagyományteremtővé válhasson, ahol minden alkalommal helyi, a településen élő tehetségek bemutatására szeretnének összpontosítani.

A programban fellépett a Szentkirályi Tánccsoport és a PixelBox együttes, melynek tagjai Sándorné Baróti Orsolya és Bodor Roland. A jó hangulatról pedig az Edu-Show zenekar gondoskodott.