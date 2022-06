Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást vasárnapra vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán

- az Örkényi pihenőhely közelében még pénteken kiégett egy kamion. A burkolat is megsérült, ezért az 53-as km-nél a leállósávot még zárva tartják.

- Kecskemétnél napközben sövényvágó géplánc dolgozik. Budapest felé a 89-es és a 83-as km között a belső sávot szakaszosan lezárják, reggel fél 7-től délután fél 6-ig.

- Kiskunfélegyháza térségében felújítják a burkolatot. Budapest felé a 104-es és 110-es km között a külső- és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba terelik.

A lezárás és a terelés érinti a Kiskunfélegyháza-észak csomópontot is, de az M5-ös autópályára a fel- és a lehajtás továbbra is biztosított. (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as km-nél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 52-es főúton, Kecskemét határában felújítják az M5-ös autópálya és a fülöpházai elágazás közötti szakaszt. Az 5-ös és a 18-as km között helyenként félpályás lezárást vezettek be. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza.

Az 54-es főúton,

- Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os km között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

- Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os km között helyenként a fél útpályát lezárták.

- Soltvadkert belterületén építési munka miatt félpályás lezárást vezettek be a 44-es km-nél.

- a Sükösd és a hajósi elágazás közötti szakaszon kábeleket fektetnek le. A munkaterületnél útszűkületen kell áthajtani.

Az 55-ös főúton, Baján felújítják a Szegedi úton lévő vasúti átjárót, ezért azt vasárnap déltől várhatóan július elejéig lezárják. Kerülni a Keleti krt. - Kaszás utca - Dózsa György út útvonalon lehet.

A 441-es főúton, Nagykőrös belterületén felújítják az útburkolatot. A 18-as km-nél, egy közel 300 méteres szakaszon, útszűkületen kell áthajtani.

Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as km-nél irányonként csak egy-egy sáv autózható.