Hófehér füsti fecskéket észleltek egy jánoshalmi fészekben

Valószínűleg többen vannak, akik láttak már fehér tollakkal is rendelkező fekete rigót, de bejárta már a médiát egy fehér őz fotója is. Ezekben az esetekben leucizmus tapasztalható, vagyis festékhiány van jelen a tollazatban vagy a szőrben. Az albinizmus még ennél is ritkább – írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI).

Az albínó fiókákat meggyűrűzték a nemzeti park munkatársai Fotó: Tamás Ádám

A hazai vonuláskutató táborokban időről-időre a madárgyűrűzők hálójába akadnak olyan füsti fecskék is, melyek tollazatából hiányzik a melanin nevű festékanyag, ezért a sötét színek nem fedezhetőek fel tollaikon. Alapszínük fakó, sokszor piszkosfehér, vagy krémszínű lesz, ezeket leucisztikus példányoknak nevezik. Albínó, vagyis hófehér tollazatú és piros íriszű madarak azonban jóval ritkábban kerülnek szem elé a természetben. A pigmenthiány ebben az esetben már a bőrben és a szemekben is jelentkezik. Május 29-én Zámbó Gábor igazgatóhelyettes, a jánoshalmai Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanüzeme sertésóljainak egyikében egy albínó fiókákat nevelő füsti fecske párt észlelt. A helyszínt madártani szakemberek is felkeresték és a fészekben található 5 tollasodó fiókát, – melyek közül csupán kettő bizonyult albínónak – meggyűrűzték. A fiókák gyűrűzésekor az etető szülőmadarakat is megfigyelték, a pár mindkét tagja a fajra jellemző színű tollazattal rendelkezik – olvasható a KNPI honlapján. Fotó: Tamás Ádám A fecskecsalád abban is különleges, hogy a fészket a disznóól mennyezetéről lelógó lámpára építették. A sertéstelepet átvizsgálva kiderült, hogy több albínó fiókás fészek nem található az ólakban, viszont egy stabil, körülbelül 20-25 páros füsti fecske állomány él az épületekben, ami azt mutatja, hogy az állattartásnak a rovarfauna fenntartásán keresztül milyen pozitív hatása van egyes madárfajok, így a füsti fecskék fészkelő-állományára. Az iskola tanüzemének madárbarát vezetői továbbra is figyelemmel kísérik a fecskekolónia életét, különös tekintettel az albínó fiókákat nevelő párra. Elmondásuk szerint már tavaly is fészkelt itt egy füsti fecske pár, melynek egyik tagja fehér volt.

