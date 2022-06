Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást péntekre vonatkozóan:

Az M5-ös autópályán,

– Ócsa ás Inárcs között sövényvágó géplánc dolgozik. Reggel 8-tól, délután fél 3-ig a belső sávot zárják le szakaszosan.

– a sérült szalagkorlát elemeket javítják vagy cserélik több szakaszon is. Röszke felé a 96-os km-nél, Kecskemét közelében. A 124-es km-nél, a Petőfiszállás pihenő közelében, valamint a főváros felé vezető oldalon a 89-es km-nél a Kecskemét pihenő közelében. A munkaterületeknél sávzárásra, forgalomkorlátozásra kell készülni.

– Kiskunfélegyháza térségében felújítják a burkolatot. Budapest felé a 104-es és a 110-es km között a külső- és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba terelik. A lezárás és a terelés érinti a Kiskunfélegyháza-észak csomópontot is, de az M5-ös autópályára a fel- és a lehajtás továbbra is biztosított. (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)