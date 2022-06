Az Értéktér névre keresztelt állandó kiállítás öt helyiségben mutatja be a korábbi gyűjtemény tárgyait, emlékeit, illetve a helyi értéktárba felvett értékeket. A termek nevet is kaptak, ezzel is utalva a kiállítás témájára. A Stelázsi nevű terembe eleink konyhai berendezési tárgyai láthatók. A Fészer elnevezésű terembe a régen használt mezőgazdasági munkaeszközöket mutatják be. A Sifonér teremben a régi tisztaszobának állítanak emléket. A korábbi helytörténeti gyűjtemény emlékszobája a Rangosok nevet kapta. Ebben a teremben helyet kapott többek között dr. Szabó Gábor állatorvos, Abonyi Imre négyesfogathajtó világbajnok, Herbály János, aki több ezer fotón örökítette meg a település életét és Czakó Ferenc helytörténész. A Fonó névre keresztelt teremben elhelyezett iratok, képek Bugac történelméről mesélnek. Az okostelefonokkal leolvasható QR kódok segítségével pedig még több fotó találhatnak a település életéről az érdeklődők – sorolta Kengyel-Virág Veronika a helyi értéktár bizottság elnöke.

– A termek berendezésekor sokat beszélgettünk arról, hogy azok a régi emberek, akik ezeket a tárgyakat használták, csak azért, hogy kenyér kerüljön az asztalra, vagy ruha a szekrénybe, milyen rengeteg munkát végeztek és, hogy az eszközeik milyen aprólékos gonddal készültek. Nagy ajándék volt számunkra egy pillanatra megállni és ezen elgondolkodni. Abban bízunk, hogy a kiállítás látogatói is hasonló tisztelettel és szeretettel nézik majd végig a termeket – fogalmazott a helyi értéktár bizottság elnöke.