Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Délutántól egy érkező hidegfront hatására nyugat felől megnövekszik a zivatarok kialakulásának valószínűsége, késő estétől főleg a Dunántúlon és a középső országrészben már nagyobb számban is előfordulhatnak. Szerda délelőttig a legkisebb eséllyel a Tiszántúlon kell zivatarokra számítani. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás ( 25-35 milliméter, főként a Dunántúlon), jégeső és viharos 60-70 kilométer/órás széllökés is kísérheti. Szerdán napközben átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, de a délután második felétől ismételten számítani kell kialakulásukra. Kezdetben a középső országrészben, az Alföldön és az Északi-középhegységben jelenhet meg egy-egy cella, majd késő este a Dunántúl nyugati felén is alkalmasak lehetnek a légköri feltételek zivatarok kialakulásához, a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel.