Fadd polgármestere 16 éven át vezette a községet, és bár visszavonulását korábban egészségügyi okokkal indokolta a sajtó, a településvezetők körében már közelgő nyugdíjazására hivatkozva köszönt el kollégáitól. Faddon rövidesen időközi választást tartanak, utána az újonnan megválasztott polgármester ül be a TEIT 16 tagot számláló tanácsába. – Köszönöm szépen nektek azt a bizalmat, amit az elnöki tisztség betöltésére kaptam, de most szeretnék lemondani róla, mert rövidesen remélem, nyugdíjas leszek – mutatott rá az ülésen Fülöp János.

A faddi vezető javasolta, hogy még ott helyben válasszanak új elnököt az Ellenőrző Bizottság élére.

Koch István titkár felhívta rá a figyelmet, hogy a települési társulás szabályzata szerint öttagú grémiumra van szükség, de ez Fülöp lemondása, illetve Vargyas Mihály dunaszentbenedeki polgármester februári halála miatt három főre csökkent. Mivel ilyen alacsony létszámmal működésképtelen lenne, a bizottságnak – az elnök kijelölésén túl – két új tagra is szüksége van. A társulás polgármesterei Katona György (Géderlak), Kirnyákné Balogh Mária (Dunaszentgyörgy) és dr. Filvig Géza (Kalocsa) mellé Bedi Gyulát (Uszód), illetve Baksa Ferencet (Madocsa) szavazták be a bizottságba, és utóbbit az elnöki pozícióra is megválasztották.