A rendezvényen elismeréseket adtak át az egészségügyi dolgozóknak, majd az ünnepség után kezdődött meg két szekcióban a szakmai tanácskozás.

Papp-Szekeres Anita, a megyei kórház ápolási igazgatója beszédében hangsúlyozta, Florence Nightingale brit ápolónő, a modern nővérképzés és betegellátás elindítójának a születésnapja az ápolók napja szerte a világon, így nálunk is. Nekünk is volt hasonló nagyságú egészségügyi szakemberünk, aki pont akkor élt. Kossuth Lajos kormányzó 1848-ban bízta meg húgát, Kossuth Zsuzsannát a tábori kórházak ápolási felügyeletével. Elmondta még, hogy gyönyörű az ápolói hivatás, azonban az is igaz, hogy egyre kevesebb munkatárssal kell ellátniuk az évi 70 ezer kórházi és a milliós nagyságrendű járóbeteget.

Pénteken a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán adták át az elismeréseket. Fotó: Barta Zsolt

A megyei kórház ápolási igazgatójától dr. Horváth Zsolt, a megyei kórház-főigazgató általános helyettese vette át a szót, aki felidézte a város kórházi ápolási történetét. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézetben több mint 1700 munkatárs az év 365 napján azért dolgozik, hogy egy hatalmas embertömeg minél hamarabb meggyógyuljon. Majd köszönetet mondott munkájukért.

Kecskemét önkormányzata nevében Engert Jakabné alpolgármester üdvözölte az ápolókat, majd tőle dr. Oláh András az Országos Szakképzési Központ vezetője vette át a szót, aki hangsúlyozta: őszintén fog beszélni. Az egészségügyi szakiskolás diákok, fele sosem dolgozik majd a szektorban, ez már rövidtávon óriási gondot jelent. Megjegyezte: a diplomás szakápolók száma egyenes arányban áll a halálozási adatokkal.

Ha valahol 60 százalékos a diplomások aránya, akkor ott 30 százalékkal kevesebben halnak meg, mint ott, ahol csak 30 százalékos a magasan képzett okleveles ápolók száma. Idehaza az ápolókon belül a diplomások száma csak 12 százalékos, amely elgondolkodtató

– nyilatkozta a baon.hu-nak a szakember.

A köszöntők után a szakmai elismeréseket adott át a kórház vezetése a munkatársaknak. A nap ezt követően tudományos tanácskozással folytatódott.