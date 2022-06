Az elismerést átvehette Bozóki János, a Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. A majsai intézmény 2013-ban hozta létre telephelyét a jászszentlászlói iskolában. „Mindenben számíthatunk rá, soha nem mond nemet: az iskolai Szent László-ünnepségek, a karácsonyi iskolai koncertek, az anyák napi műsorok zenei elemi emelik az ünnepségek színvonalát. Tevékenyen vesz részt a község életében is; a civil kulturális nap, a magyar kultúra napja vagy a zenés ébresztő felejthetetlen élmény Jászszentlászló lakosai számára” – hangzott el a kitüntetett méltatásakor.

Kun-Szabó János, a Jászszentlászlói Hangász Egyesület vezetője is megkapta a rangos díjat. Neki köszönhető, hogy a felnőttekből álló citerazenekar mellett ifjú citerásokból álló csoportok is működnek a településen. Vezetésé­vel a jászszentlászlói gyerekek eljutottak a jászok világtalálkozójára és a fővárosi Vajdahunyad várában mutathatták be nívós műsorukat.

Egy húron pendültek a térség citerásai

Negyedik alkalommal tartották meg az Egy húron pendülünk elnevezésű citerás találkozót Jászszentlászlón. Az összejövetel egyben az idei Paradicsom Fesztivál és Faluhét nyitórendezvénye volt. Az egybegyűlteket köszöntő Nagy András polgármester hangsúlyozta: ez a találkozó is bizonyítja, hogy milyen fontos a közös éneklés és a zenélés. A fellépők között voltak: a jászszentlászlói általános iskola citerásai, a házigazda Hangász Együttes ifjú citerásai, a Hangász Együttes, Zelei Janka (Kiskunmajsa – ének), Lajkó Gergely (Jászszentlászló – ének), a Kéknefelejcs Dalárda és Citerazenekar (Szank), az Őszidő Nyugdíjas Klub (Fülöp­jakab), a Csányiné–Fehér Zoltán duó (Kiskunfélegyháza), a Kisteleki Citerazenekar, a Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus és az üllési Királydinnye Citerazenekar.