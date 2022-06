A jelenleg két telephelyen található intézmény kilenc óvodai és két bölcsődei csoporttal működik.

– Óvodánkban minden alkalmat megragadunk a hagyományok, az ünnepek kialakítására – mondta el az intézmény vezetője, Döbrenteiné Szántó Katalin. – Fontos számunkra intézményünk történetének ismerete. Ennek szellemében tekintettünk vissza a solti óvodák történetében, amelyből kiderült, hogy 1892-ben, 130 éve szerveződött Solton az első óvoda. Ezt a napot ennek az évfordulónak szenteltük, szerettük volna, ha a családok, gyerekek, szülők, nagyszülők együtt vesznek részt rajta. Azt terveztük bemutatni, hogy az óvodánk honnan indult, és hova fejlődött az eltelt évek alatt. Ehhez kapcsolódóan hoztuk létre a kiállításunkat is, amelyet a városi könyvtárban helyeztünk el, azért, hogy minél többen meg tudják nézni. Meghirdettük több fórumon is, hogy várjuk a kiállításra a régi játékokat, képeket, és örömmel láttuk, hogy mennyi minden összejött a kijelölt időpontig. Sokan hozták el féltve őrzött értékeiket, amelyekből azután a kiállítást összeállítottuk. A látható legrégebbi játékbaba hatvankét éves, és van egy 1954-es anyák napi ajándékunk is. De rengeteg fénykép is összejött, amelyekből tablókat állítottunk össze. Az egész napos program nagy sikerrel zárult, nagyon sokan eljöttek. Színpadi programok, ugrálóvár, körhinta, csúszda, ügyességi- és még sokféle játékkal várták a vendégeket. Mindezek ingyenesek voltak egy pályázat jóvoltából. Nagy sikere volt az ovitúrának is, ahol csoportokban lehetett belátogatni az intézménybe.

A kiállítást, amely június 18-ig volt nyitva a városi könyvárban, szintén sokan megnézték, felidézve régi emlékeiket, mondta el a Baon.hu-nak a Mesevár Óvoda intézmény vezetője, Döbrenteiné Szántó Katalin.