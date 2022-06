Pünkösdvasár­nap családi lovasnapot tartottak az ökotanyán, ahol nagy sikerű bemutatót tartott Zerinváry Szilárd lovas­oktató irányításával a majsai Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület. A fiatalabbak később maguk is lovagolhattak és egyéb sportágakkal – például íjászkodni is lehetett – is megismerkedhettek, de számos ügyességi játékot is kipróbálhattak. Az ökotanya egyben az Egészséges Bács-Kiskunért programsorozat helyszíne is volt. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség járásonként szervezi meg sportnapjait olyan mozgásformákkal, amelyek nagy hagyománnyal rendelkeznek megyénkben. Kiskunmajsán vasárnap természetesen a lovaglás került a középpontba.