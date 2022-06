A rúzs volt a legkapósabb tárgy, leginkább a piros színű, amit az elmúlt napokban vásároltak a nyárlőrinci végzős diákok. Hagyomány ugyanis a Buzás János Általános Iskolában, hogy a nyolcadik osztályosok, a középiskolásokhoz hasonlóan, bolondballagást tartanak. Ilyenkor kifestik magukat, különleges ruhát vesznek fel, végig járják az osztályokat, és vidám hangulatot teremtenek minden osztályban. A ruháik szakadtak, különböző felíratok díszítik, ahogyan a kezüket és a lábukat is. Az első óra után, ami már csak jelképes, megrohanják az osztálytermeket és megpróbálnak rúzsos puszit adni valamennyi diáknak. Persze vannak olyanok, főleg a kisebbek közül, akik elbújnak, vagy nem engedik, míg az idősebbek alig várják, hogy piros legyen az arcuk. Természetesen a tanárok sem maradnak ki a pusziosztásból.

Az osztályok körbejárása után a tornateremben kis műsort is adtak a végzős diákok. Időutazáson vettek részt, a múltba mentek vissza, pontosabban Visegrádra, de a buszuk lerobbant és csak tánccal tudták megjavítani. Végülis sikerült nekik hazatérni. A műsor után táncra hívták a diákokat és a tanárokat is. A táncukat a polgármesteri hivatal előtt és az óvodában is bemutatták, ahol megvendégelték őket. Az óvodában nyalókát adtak annak a nyolcadikosnak, aki emlékezett arra, hogy mi volt a jele. A különleges napon valamennyi tanuló fagylaltot is kapott.