– Nyolc esztendeje néhányan úgy határoztunk, hogy kiválunk a helyi néptánc egyesületből és új útra lépünk. Ekkor hívtuk életre a Szalki Komámasszonyok formációt. Az első koreográfiát magam készítettem, később Kakuk Pál, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja, a ráckevei KÉVE Néptáncegyüttes vezetője lett a művészeti vezetőnk. Hat éve alakítottuk meg a Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesületet. Egyesületünk önfenntartó, a működési költségeket magunk teremtjük elő.

A magánszemélyektől, vállalkozásoktól, és a települési önkormányzattól kapott támogatások nem fedezik a kiadásainkat, ezért minden esztendőben megrendezzük az előzőekben említett Komámasszony bált

– mondta el hírprtálunk érdeklődésére Oláh-Réthy Napsugár, az egyesület vezetője.

A néptánc egyesület jelenleg az ifjúság nevelésére helyzete a legnagyobb hangsúlyt, ennek szellemében a kisiskolások számára is tartanak oktatást. Művészeti vezetőjük Iker Kamilla és Görög Balázs lett.

– A pandémiás helyzet némileg rányomta bélyegét munkánkra. Ennek ellenére a lelkesedés töretlen maradt. Ifjúsági csoportunk száma folyamatosan gyarapszik, nem csak településünkről, hanem még Dunavecséről és Kunszentmiklósról is járnak táncolni hozzánk a tizennégy, tizenöt éves gyermekek. A fiataljaink közül néhányan, a paksi Tehetség Művészeti Iskola Műhelyében is bővítik tudásukat. Az áprilisban megrendezett Ifjúsági Összművészeti Fesztiválon Szeremley Örkény és Alföldy-Boruss Lelle "Aranybokréta" minősítést kaptak szólótánc verseny néptánc kategóriában, Varga Viktor különdíjat nyert „természetes őszinte táncáért”, Győri Levente pedig szintén kiválóan teljesített. Az eddig csak nőkből álló Szalki Komámasszonyok formáció pedig férfi tagokkal is bővül az idei esztendőben. A pünkösdi forgatag megrendezését már két éve tervezgettük és idén tudtuk megvalósítani, ahol az ifjúsági csoportok kapták a főszerepet. Terveink szerint ezt tovább is fogjuk bővíteni. Az rendezvényt a Csoóri pályázatnak köszönhetően szerveztük meg, varrattuk meg viseleteinket, tanultunk új koreográfiát – tette hozzá Oláh-Réthy Napsugár.