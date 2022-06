Izgatott gyerekek próbálták az előadásukat szerda délelőtt az iskolával szemközti játszótér előtt, aminek bejáratánál egy kifeszített nemzeti színű szalag is jelezte a közelgő ünnepélyes alkalmat. A falu történetében ugyanis először épült játszótér és mindjárt a legmodernebb és legkorszerűbb változat, amely mellett egy fitneszpark is helyet kapott. A község életében óriási lehetőség ez annak érdekében, hogy még élhetőbb és igazán családbarát legyen a falu.

– Polgármesterként fontosnak tartom, hogy településünk folyamatosan meg tudjon újulni, fejlődni, hogy minél élhetőbb legyen a lakókörnyezetünk és jobban érezzük magunkat a kis falunkban – hangoztatta Szévtek Lajos Róbert a falu első embere az ünnepélyes avatón, aki elmondta, hogy hosszú évtizedek óta ez az első olyan játszótér a faluban, amely a szabványoknak is megfelel.

– A változást a Magyar Faluprogram hozta el 2021-ben. A kormány pályázati kiírásnak köszönhetően, a megfelelő előkészítés után önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be egy játszótér megvalósítására majd, amikor megnyertük az építéshez az ötmillió forintot, elkészültek a tervek, a kivitelezőt kiválasztottuk és hamarosan kezdődhetett a munka – emelte ki beszédében a polgármester, aki elmondta azt is, hogy

bár a pályázat százszázalékos támogatottságú volt, az időközben bekövetkezett jelentős építőanyag-drágulás miatt az önkormányzat saját forrásból további háromszázezer forinttal egészítette ki a beruházást.

– Az avatási ünnepségen túlmutat annak jelentősége, hogy együtt vagyunk, ami azt jelzi, hogy a településünkön nemcsak beszélünk a közösség fontosságáról, hanem teszünk is érte. Nem csak falut, hanem közösséget is építünk. Mindenekelőtt azzal, hogy odafigyelünk a kisgyermekes családokra, igyekszünk olyan környezetet, olyan légkört teremteni a számukra, amelyben a gyermekvállalás nem jelent hátrányt és kirekesztettséget. Sőt, inkább elismerést, megbecsülést. Ezt érezhetik az idelátogató kisgyermekes családok is, akik a mai naptól együtt játszhatnak, szórakozhatnak ezen a játszótéren az itt élőkkel – fűzte hozzá Szévtek Lajos Róbert.