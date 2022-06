A kúriát még Németszeghy János építtette klasszicista stílusban 1803 és 1812 között. 1877-ben Siskovics Tamás vásárolta meg, aki felújíttatta, ekkor került a timpanon oromzatába a mai napig látható címerpajzs, az ST monogrammal. A kúria utolsó lakója a köztiszteletben álló dr. Faragó Dezső orvos volt, aki azt szerette volna, ha ház, ahol az életét leélte és rengeteg beteget meggyógyított, azt Bácsalmásnak ajándékozza, hogy ott egy múzeumot hozzanak létre. Az álma megvalósult, hisz miután az akkori Városi Tanács még a rendszerváltás előtti években felújíttatta a kúria épületét, 1989-től harminc éven keresztül a Gyűjtemények Házaként a helytörténeti gyűjtemények állandó otthona volt.

A 380 millió forintos pályázati forrásból, hat helyszínen valósultak meg a város természeti, történeti és kulturális értékeit bemutató turisztikai célú beruházások, ezek egyike a teljesen megújult Siskovics-kúria.

A rekonstrukciós munkálatok során az épület külső és belső nyílászáróit felújították, víz- és hőszigetelést kapott, korszerű fűtésrendszert és villamoshálózatot építettek ki, az épület díszítő elemeit pótolták, felújították az eredeti hajópadlót, valamint az 1900-as évek elején kialakított fürdőszoba festett falfelületét is restaurálták az épített káddal és kályhákkal együtt, valamint felújították a tetőszerkezetet és az épülethez csatlakozó falazott kerítést és új kovácsolt kapu készült.

– Egy másfél éves hosszú munka eredményét látják az érdeklődők, amit a fehér falakból álmodott ide egy kreatív csapat, ami a hely lelkületéhez méltó – mondta Páll Somogyi Kinga, a kiállítás kurátora, aki a megnyitó ünnepségen bemutatta a kiállítást. Szerinte 2022-től is folytatja a kúria a múltőrző tevékenységét egy kicsit más formában. – Bácsalmás egy nagyon fontos történetének az elmesélője lesz, a 19. század elejére kalauzolják a múlt látta falak és ajtók a látogatókat, hogy felismerjék azt, hogy nem is olyan régen az őseik milyen gyökereket, milyen fákat ültettek, aminek ők most a gyümölcseit élvezik és, hogy ők is ültessenek ilyen fákat, aminek majd az ő utódaik is élvezhetik a gyümölcseit – fogalmazott a kurátor, aki elmondta azt is, hogy a digitális technika eszközeit is felvonultató interaktív kiállítást átfogja egy ötperces film, amely elmondja, hogy a kúriában lakott családok hogyan éltek, mit gondoltak a világról.

Egy új kovácsolt vaskapu is készült az épülethez. Fotó: Pozsgai Ákos

Bányai Gábor, a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, egyéni országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy Bácsalmás a Felső-Bácska ékköve, amelyet csodálatos települések vesznek körbe az adottságaikat tekintve.

– Higgyék el, hogy amit most itt látnak, egy olyan lehetőség, ha tovább akarják és tudják fejleszteni, sokaknak tud majd valamilyen fajta megélhetést biztosítani. A település értékeit bemutató turisztikai célú beruházásokra lehet alapozni egy új gazdasági szektort. Hisz amihez eddig értettünk, az agrárium, az már gyakorlatilag beszűkült, már sokkal kevesebb embert tud ellátni jövedelemmel és munkával – hangsúlyozta a kormánybiztos, aki arra biztatta a térség polgármesterit, hogy merjenek belevágni a hasonló jellegű beruházásokba.