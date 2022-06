Zsigó Róbert köszöntőjében kiemelte, hogy a végzős hallgatókra fontos feladatok várnak a pedagógia és a gazdaság területén.

– Olyan feladatokat kell majd elvégezniük, amelyek hozzájárulnak Magyarország, a magyar nemzet boldogulásához a jelenben és a jövőben egyaránt. A műveltség ugyanis kötelességgel jár. Önök, akik eddig tanáraiktól kapták a tudást, ismereteiket embertársaik javára fogják kamatoztatni. Éppen ezért fontos annak a belátása is, hogy a tanulás nem ér véget a diploma megszerzésével. A XXI. század már nem nyújtja azt a kényelmes szakmai biztonságot, mint az előző évszázadok. A felfedezések, a kutatások eredményei folytonos hatást gyakorolnak ránk. És aki nem tud lépést tartani velük, lemarad a versenyben. A Bajai Eötvös József Főiskola mottója így hangzik: „Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok.” Ezekből az első kettőt, a „szakértelmet” és a „gyakorlatot” a végzősök már megkaptak. Főiskolánk lehetőséget adott arra is, hogy életre szóló kapcsolatokat kössenek egymással, hogy társakká, barátokká válhassanak. Hiszen az a legerősebb kötelék, amelyet a közös élmények kovácsolnak. Ezzel együtt mégis azt kérem a friss diplomásoktól, hogy ne veszítsék szem elől egymást. Őrizzék meg szakmai és baráti kapcsolataikat, ápolják azt egy életen keresztül, hogy mindig támaszkodhassanak egymásra. Ne feledjék azt sem, hogy bármerre is vesse önöket a sors, Baja város visszavárja mindannyiukat – zárta gondolatait Zsigó Róbert.

A köszöntőket követően dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya PhD rektor minden végzett hallgatónak átadta a diplomáját.