– Folyamatosan történik a károk felmérése, az önkormányzatnak az előzetes becslések szerint több tíz millió forintos kára van. Az új projektek, amiket egy-két éve fejeztünk be, a beázások miatt megrongálódtak, a szigetelések beáztak, beszakadt a tető, a cserepek, ablakpárkányok eltörtek. Egyik épületen a szolárrendszer teljes mértékben megsemmisült, a napelemek egy része összetört, a homlokzatok sérültek. Ami a legnagyobb probléma, hogy a művelődési házban a hőszigetelések nagy része tönkrement, mert nagyon sok helyen beázott az épület, ez nagyon-nagyon jelentős anyagi kárt jelent az önkormányzatnak – sorolta Balla Csaba polgármester. Hozzátette, hogy még tart a károk felmérése, amit lehet, helyreállítanak, tetőjavításokat végeznek, illetve a biztosító társaságoknak fényképeket készítenek. A katasztrófavédelem irányításával ezen a héten is folytatták a munkát.

– A szerdán éjjel érkező vihar óta Bácsbokodról, Katymárról, Bácsalmásról, Bajáról, Mélykútról és Kiskunhalasról is jöttek tűzoltók. A bácsalmási tűzoltók ezen a héten is többször eljöttek segíteni. Az eddigi adatok alapján 200 fölötti lakóingatlanból kaptunk mi hivatalos bejelentést. Ezenfelül a 112-es és a tűzoltóság 105-ös számán is jelentettek be károkat a lakosok.

A legsúlyosabb kár a palatetős házaknál volt, az 50–60 dekagrammos jégdarabok mindent beszakítottak.

Az első hullámban, amikor jött a jég, akkor eső nélkül hullott le, nem volt semmi, ami tompította volna az ütéseket. Autók szélvédői, tetői szakadtak be – hangsúlyozta az elöljáró.

Az önkormányzat segíti a rászorulókat, azokat, akiknek nincs lakásbiztosítása. A polgármester elrendelte a szombati munkavégzést, hogy a legsürgősebb esetekben segítő kezet tudjanak nyújtani.

– Amikor a káreseményeket felmértük, és kértük a lakosokat, hogy tájékoztassanak bennünket, hol tudunk segíteni, akkor kiderült, hogy nagyon sok madarasi lakosnak nincs az épületeire biztosítása. Az önkormányzat ezekben az esetekben a rászorulókon azonnal segített, lehetőség szerint még aznap, a bejelentés alkalmával, de legkésőbb egy vagy két napon belül. Szombaton 12 tűzoltó volt itt, 48 közfoglalkoztatott, 10 közalkalmazott és természetesen az önkormányzat épületében a köztisztviselők közül is jó páran bent voltak, traktorosok, cserepezők, szállítók is közreműködtek, mindenki dolgozott, aki átérezte ennek a katasztrófának a súlyát – mondta a baon.hu-nak Balla Csaba.

Fóliákat telepítettek a tetőkre, ebben nagy segítségükre voltak a tűzoltók.

A környező településekről folyamatosan szállítják a cserepeket, de jelenleg is várják a cserépadományokat.

– Amikor gyorsan kellett segítséget adni a lakosságnak, akkor eszközöket szállítottunk, és akinek szüksége volt rá, két-három segítőt is küldtünk számára. A mai napig is folyamatosan keresünk cserépadományokat. A környező településekről, Mélykútról, Csikériáról, Felsőszentivánról, Tompáról, Kelebiáról folyamatosan szállítjuk ide a cserepeket. Hála istennek több ezer darab cserepet kaptunk. Volt egy kevés stratégiai tartaléka az önkormányzatnak is, azt már teljesen elhasználtuk. Szerencsére nincs olyan ház, ahol ne tudtunk volna segíteni cseréppel. Volt, ahol csak 30 darabra volt szükség, de volt olyan hely is, ahol 400 cserépre volt szüksége az ott lakóknak. Saját intézményeink helyreállítása is nagy erőkkel folyik – tette hozzá Balla Csaba.

A település központjában található templom tetőszerkezetét ipari alpinisták fogják helyreállítani, mert a helybelieknek lehetetlen felmenni olyan magasra. Távcsővel megnézték a tetőt, látszik, hogy nagyon sok cserép el van törve. Balla Csaba polgármester hozzátette: amikor elkezdték a kárfelmérést, készítettek egy rangsort.

– Elsődlegesen a saját vagyont kell védenünk, majd amikor elkezdtük a lakossági károkat helyreállítani, először az idős embereket, a mozgásukban korlátozottakat, gyengénlátókat vettük előre.

Utána következtek azok a lakosok, akik szóltak, hogy segítségre van szükségük, de el tudják kezdeni a kárelhárítást. Hála istennek olyan személyi sérülések nem történtek, amik komolyabb ellátást követeltek volna, és a lakóingatlanok sem sérültek olyan mértékben, hogy valakit ki kellett volna telepíteni az otthonából. Balesetek viszont történtek. Voltak, akik kint tartózkodtak az utcán és ott érte őket a jég, eltalálta a fejüket egy-egy nagyobb darab, de komoly sérülések nem történtek. Az első napokban nagy volt a pánik, a riadalom, de ezek nagy része mostanra már megszűnt – mondta a polgármester.

Gyorsan felállt a kárfelmérő csapat

Szerda este a szabályoknak megfelelően Balla Csaba polgármester szervezte meg a kárfelmérő csapatokat. Fontos tényező volt a felmérések során, hogy történt-e olyan sérülés, amely miatt ki kellene telepíteni valamelyik lakost, mert életveszélyessé vált a saját ingatlanja. – Zsigó Róbert országgyűlési képviselőnkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Rendszeresen keres bennünket és kéri a tájékoztatást az események alakulásáról. Többek között a Belügyminisztériummal is folytatott tárgyalásokat. Intézkedett és támogatásáról biztosított, hogy a vis maior tekintetében miként és hogy tudunk majd finanszírozást kapni a közintézményeink helyreállítására. Ez a településnek nagyon nagy segítség lesz – mondta Balla Csaba.