Lőrikné Ilcsik Anita, a Magyar Vöröskereszt területi szervezője elmondta: a nyári időszakban egy ilyen kicsi településen nagyon örömteli, hogy ennyien megjelentek a két óra alatt. Az önkéntes segítők ezúttal irányítottan is adhattak vért, amivel hozzájárulhattak egy jászszentlászlói férfi gyógykezeléséhez. A véradók egy-egy élelmiszerjegyet, valamint egy kedvezményes belépésre jogosító szelvényt is kaptak a majsai gyógy- és élményfürdőbe. A Kiskunmajsa Egészségfejlesztési Iroda munkatársai ingyenes csontsűrűség- és szívritmus-ellenőrzéseket is végeztek a véradóknál.

Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese nemrégiben arról nyilatkozott, hogy a véradókra nyáron is szükség van. Mint azt hangsúlyozta: hétköznapokon 1600–1800 véradóra van szükség Magyarországon, és 40–60 helyen várják a jelentkezőket.

– Nemcsak a balesetekkor, hanem a különböző rosszindulatú megbetegedésben szenvedőknek, az őssejt- és szervátültetésre szorulóknak is nagy mennyiségű vérre van szükségük – hívta fel a figyelmet.

– A legnagyobb vérfelhasználók a hematológia-megbetegedéseket kezelő intézmények – jegyezte meg Nagy Sándor, aki hozzátette: alaptalan a fertőzéstől való félelem, a véradóhelyeken a maszk viselet kötelező, és minden, a véradáshoz használt tárgy egyszer használatos. A főigazgató-helyettes hozzátette: a korábbi években jellemzően nyáron inkább a balesetek miatt igényelték a kórházak a vért, és kevesebb készítmény kellett a rutinellátásokhoz, de ez a különbség idén nem figyelhető meg.