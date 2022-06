Június 25-én tartja hagyományos sportnapját a Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Lakiteleken, a Tőserdőben. Hanó Mihály elnök tizenegy éve vezeti az egyesületet, de már akkor ott állt a Sirály utcában az üdülőjük.

– Elég rossz állapotban volt a faházunk, sok változást kellett végrehajtani rajta. Legfőképpen a térkövezés okozott problémát a kerekesszékes társainknak, de a Duna Aszfalt Kft. segített ebben. Évről évre csak kisebb karbantartásokat tudtunk megvalósítani, mert az egyesületnek nem volt annyi pénze, hogy komolyabb felújítást tudott volna rajta végezni. Most elnökségi ülésen jött az ötlet, hogy korszerűsíteni kellene a nyaralót. Ennek következményeként Varnyú Józsefné elnökhelyettes felajánlotta, hogy vesz egy klímát, amit beszerelhetünk. Ilyen eddig nem volt, ezért nyáron a faházban nagyon meleg, ősz végén és télen pedig hideg volt. A klíma tud hűteni, és fűteni is így nagy előnyt jelent. A terasz mozaikkőből volt kirakva, de már nagyon mozgott, és hiányzott is belőle. Újra kellett betonozni és járólapokat letenni, aminek a költségét én álltam. Egyesületi pénzből tetőt vettünk rá, amit a mozgássérült kecskeméti Boros testvérek édesapja és testvére szerelt fel. Így sokkal korszerűbb és szebb lett – mondta el Hanó Mihály.

Az elnök elmondta még, hogy a sportnapra legalább száz résztvevőt várnak.

Horgász-, asztalitenisz-, sakk-, malomversenyt rendeznek, de lesz kerekesszékes ügyességi bemutató is. Ebéd előtt a népszerű Gördülő Tánccsoport mutatja be tudását, akik a felújított nyaralóban tudnak majd átöltözni. Az épületet mindennel felszerelték, heten kényelmesen elférnek benne.

Az elnök megemlítette még, hogy csodálatos a környezet, folyamatosan lehet hallani a madárcsicsergést, a hatalmas fák pedig árnyékot adnak. A hely alkalmas arra, hogy aki oda betér az kipihenje magát. Az egyesület azt reméli, hogy a felújított épületet kihasználják majd a tagjaik, de idegeneknek is kiadnák. Aki kiveszi, az nem csak jót pihenhet, de egy jó cél érdekében támogatja is az egyesületet.