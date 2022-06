– Minden eszközzel arra törekedett, hogy lerombolja a hagyományos paraszti életformát. Rákosi Mátyás az állampárt, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára 1948. augusztus 20-án kecskeméti beszédében hirdette meg a kuláküldözést mint a szocializmus építésének, a mezőgazdaság kollektivizálásának fontos eszközét – idézte fel a képviselő.

Emlékeztetett arra is, hogy a kulákok gyermekeit és családtagjait is kulákként kezelték, akiknek el kellett hagyniuk az otthonaikat, rendkívül rövid időt hagytak a költözésre, előfordult, hogy huszonnégy óra alatt a faluból is távozniuk kellett.

– Amit rövid idő alatt nem tudtak elvinni a kiűzöttek, kapzsi emberek prédája lett, sokan pillanatok alatt elvitték a kulákházban hagyott értékeket. De többen voltak olyanok, akik sajnálták, szánták a földönfutóvá vált falubelieket, de semmit sem tehettek. Ők maguk is ki voltak szolgáltatva a tanácsi vezetők kénye-kedvének, akik szovjet mintára a sztálini politikát hajtották végre, nem ismerve sem istent, sem embert – fejtette ki a képviselő.

– A kuláküldözés históriájában előkelő helyet kapott Kiskunhalas, mint a déli határszakasz egyik kiemelt fontosságú városa, transzporthellyé is változott. A hortobágyi magyar gulágra is számtalan embert Kiskunhalasról vittek el – emlékeztetett a politikus, aki Végső István halasi történésznek a korszakról írt tanulmányából idézve elmondta: „a kitelepítettek egy része beleőrült, alkoholizmusba menekült, gyógyíthatatlan betegségek alakultak ki szervezetükben, hogy szülőföldjükről kiszakítva kietlen, ismeretlen, szigorúan ellenőrzött helyre vitték őket.”