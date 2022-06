A szerdai adományátadáson Nyilka Ildikó, a kezdeményezés ötletgazdája és az Alapítvány az alapítványokért kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a halasi kórház a 31. intézmény, amit babafészekcsomagjukkal támogatni tudnak. – Emberek ezreinek, tízezreinek összefogásának, segíteni akarásának eredménye ez. Sokan egy-egy kávé árával támogatták a hadműveletünket, mások a plüss licittel vagy épp a jótékonysági webshopunkon keresztül történő vásárlással járultak hozzá a csomagok elkészüléséhez – mondta.

Nyilka Ildikó, aki maga is koraszülött gyermeknek adott életet 28 évvel ezelőtt, kiemelte azt is, hogy a saját tervezésű és gyártású, orvosilag elismert babafészekcsomagok a picik komfortját és fejlődését támogatják. – A babafészek az édesanya méhéhez hasonló közeget teremt, növeli a baba biztonságérzetét (az inkubátorban is). Befolyásolja a gyermekek idegrendszeri és fizikai fejlődését. Az egységcsomagban a babafészkek mellett allergénmentes plüss ölelőkezek, speciális babatámasztó, babaszemüveg, sál, magas hőfokon mosható lepedő, valamint CPAP sapka (lélegeztetőgéphez és ultrahanghoz használható) található – mondta.

A textilcsomagok különböző méretűek, így széles körben ki tudják szolgálni a kora- és újszülött babák ellátását Fotó: Mester-Horváth Nikolett

Háláját és köszönetét fejezte ki az adománycsomagért Dr. Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója. – Intézményünkben olyan magas színvonalú szakmai munkával próbáljuk megszolgálni mind a családok, mind a felajánlók jó szándékát, segítségnyújtását, ami kimagasló, így nagyon örülünk ennek a felajánlásnak is. Ezeknek a most kapott eszközöknek a használatával tovább tudjuk erősíteni a szülőkben azt a nyugalmat, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel és odaadással gondoskodunk a gyermekükről – fogalmazott a főigazgató.