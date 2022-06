A megemlékezésen egy koreai népdal feldolgozást – melyet Korea nem hivatalos himnuszának is tartanak – a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak előadásában hallgathatták meg. Fuvolán játszott Horvát Katalin, zongorán kísérte Sárközi János.

Park Csul-Min, Dél-Korea budapesti nagykövete is megszólalt a megemlékezésen

– Három évvel ezelőtt a sokk pillanata volt május 29., amit még mindig nem tudok elfelejteni –kezdte megemlékezését Park Csul-Min, Dél-Korea budapesti nagykövete, aki elmondta, hogy akkoriban külpolitikai külügyminiszterként dolgozott a Koreai Köztársaság elnökének hivatalában. Amint a hajóbaleset híre megérkezett Szöulba, biztonsági értekezletet tartottak. A legfontosabb kérdés az volt számukra, hogy a Koreai Állam milyen szerepet vállaljon az összetört roncs kimentésében, valamint az áldozatok megmentésében.

– Szerencsére a Magyar Kormány aktív támogatásával és együttműködésével, a gyakorlatban a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesülettel együttműködve sikeresen megtörténtek a szükséges intézkedések – fogalmazott a koreai nagykövet.

Kifejezte köszönetét az érintetteknek, köztük azoknak a búvároknak akik mindent megtettek az áldozatok megmentésére a tragédia helyszínén és kifejezte a háláját a Magyar Kormánynak, hogy osztozott velük a tragédiában és ugyanazzal a szívvel nyújtott segítséget, mintha azt a koreaiak tették volna.

Zsigó Róbert is visszaemlékezett a tragédiáról

Zsigó Róbert köszöntőjében felelevenítette a tragédia részleteit, emlékeztetett arra, hogy május 29-én, 21 óra környékén a Viking szállodahajó utolérte a Hableány személyhajót, és előzésbe kezdett. A manőver elhibázottnak, és visszavonhatatlannak bizonyult: a kétezer tonnás Viking a mindössze negyven tonnás Hableánynak ütközött. Erre a Margit hídnál, a szobrokkal díszített mederpillérek között került sor.

– A kisebb hajónak esélye sem volt felszínen maradni, ez a sors pedig összefonódott az utasok sorsával. A kis városnéző hajó másodpercek alatt süllyedt el. 21 óra 5 perckor a Hableány jeladó készülőké utoljára sugárzott adatokat a felszínre. Összesen 28-an vesztették életüket, a legfiatalabb utas 6 éves volt, a legidősebb 71 esztendős. Ezek az események, ez a tragédia mindörökre velünk marad. Gyászával és szomorúságával két nemzetet köt össze – fogalmazott a honatya.

Hozzátette: az ütközés utáni mentést a körülmények tovább nehezítették. A Duna vízhozama a megszokott duplájára emelkedett májusban, az esti órák miatt pedig a látási viszonyok is korlátozottá váltak.

– A Havária Közhasznú Egyesület, amely elsőként végzett felderítő merülést a helyszínen, megrendítő súlyával tapasztalta mindezeket. Mégis így kellett megkísérelniük, hogy enyhítsenek azon a fájdalmon, amelyet az elhunytak hozzátartozóinak kell átélniük. Nincs messze tőlünk múltunknak ez az eseménye. Alig három évre találjuk a mai naptól. Azt látjuk, hogy a fájdalom nem múlik el magától, nincs rá egyetemes orvosság. Meg kell birkóznunk vele: együtt, de egyenként, külön-külön is mondta el Zsigó Róbert.

Egy búvár konténert is átadtak a megemlékezésen

– A Havária Közhasznú Egyesület úgy határozott, tanulni szeretne a történtekből. Ezt a célt szolgálja a búvár konténer is. Segítségével a szakemberek biztosított, ellenőrzött körülmények között, folyó vízben készülhetnek fel az életmentésre. Mindez felbecsülhetetlen tapasztalatot jelent. Múltunk ismerete nélkül jelenkori létezésünk súlytalanná válik. Ha nem vonunk le következtetéseket tapasztalatainkból, megrekedünk az időben. Ez lehet a Havária Közhasznú Egyesület mostani fejlesztésének fontos tanulsága, és ez vezethet bennünket az események megértésének irányába is – fogalmazott Zsigó Róbert. Végül megköszönte az egyesületnek a három évvel ezelőtti helytállását, és azt a folyamatos tenni akarást is, amellyel a jövő váratlan eseményei felé fordulnak.