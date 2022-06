Szabó Attila egyesületi vezető elmondta, hogy az egy hét alatt az alapoktól építik fel a gyerekekben a felelős állattartáshoz való hozzáállást az immár harmadik éve megrendezett táborban. Ennek érdekében az állatvédelmi jogszabályokról beszélgetnek velük, az eredményes kutya kiválasztásáról tartanak előadást és végigveszik, hogy mi kell ahhoz, hogy hosszú és gondtalan élete legyen a házi kedvencnek. Szó esett a helyes kutyatartásról, és a gyakori hibákról is.

Az Argos évek óta együttműködik a rendőrséggel, így mint minden esztendőben, most is kilátogattak az egyenruhások, akik kutyás bemutatót tartottak és balesetmegelőzési foglalkozáson mutatták be az a kutyák biztonságos utaztatását. A gyerekek megismerkedhettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keresőkutyájával, és a repülőbázisra is ellátogattak a táborozók, ahol a honvédség életmentő, eltűnt személyeket felkutató kutyáját láthatták munka közben. Természetesen az Agos saját kutyáival is tartott bemutatót.