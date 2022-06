A tanácskozás kezdetén ünnepélyes keretek között tett esküt a közgyűlés két új tagja, Lesi Árpád (Fidesz–KDNP) és Darabos András (Mi Hazánk Mozgalom), akik az országgyűlési választásokon mandátumot nyert két képviselő helyett kerültek a megye vezető testületébe.

Balogh Zoltán, a kecskeméti önkormányzat fejlesztéspolitikai irodájának vezetője a megyeszékhely fenntartható városfejlesztési stratégiájáról tartott tájékoztatást. Többek között azt hangsúlyozta, hogy a megyeszékhely korábbi mezővárosi jellege nagymértékben átalakult azokkal az ipari fejlesztésekkel, melyeknek köszönhetően hatezer új munkaerő jelent meg a városban. Mint mondta: ez új terhelést jelentett úgy az egészségügyi ellátásban, mint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében. Leszögezte: a város a megyei önkormányzattal szoros együttműködésben tervezi a fejlesztéseit, a célkitűzések megvalósítását.

A közgyűlés döntött arról, hogy Bács-Kiskun megye is csatlakozik a Kiskun Önkormányzatok Szövetségéhez, melynek eddig 33 település a tagja.

A szövetség legfontosabb feladata többek között a kiskun hagyományok éltetése, az értékőrzés, az identitás erősítése, egymás közötti kapcsolattartás, de szerepet vállalnak a turizmus fejlesztésében is.

Dávid Károly megyei rendőr­főkapitány, a megye közbiztonságáról, határőrizeti helyzetéről tartott tájékoztatójában számos statisztikát vonultatott fel.

A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy a nyomozások eredményessége országos átlag feletti, és a bűncselekmények száma is csökkenő tendenciát mutat a megyében. A lakosságot leginkább irritáló lakásbetörések száma is kevesebb, mint ahogyan a lopások száma is. Az elmúlt 12 év legalacsonyabb esetszámait regisztrálják számos területen.

– A közúti balesetek, így a halálos kimenetelű balesetek száma sajnos emelkedett

– mondta el Dávid Károly, aki kiemelte a polgárőrség partnerségét, hisz komoly segítséget jelentenek a hatósági munkában. A bajai kapitányságra vonatkozóan elmondta, hogy a tervek szerint 2024-ben új bázison, méltó körülmények között végezhetik munkájukat a bajai rendőrök. Baján és Kalocsán vezetőváltás lesz, és 15 év vezetői szolgálat után Dávid Károly dandártábornok is nyugállományba vonul. A tanácskozás végén Rideg László elnök átadta a borotai Koch Pálmának azt a díszoklevelet, melyet a megye bora kiválasztása során, mint feltörekvő borásznak ítélt meg a szakmai bizottság Nemesnádudvaron. Az elnök megköszönte dr. Bankó Ágnesnek, Bács-Kiskun megye aljegyzőjének és Bozóné Nemes Gizellának, a megyei önkormányzat gazdálkodási iroda vezetőjének több évtizedes, áldozatos munkáját, mivel hamarosan nyugdíjba vonulnak.

Két kiválóság veheti majd át a megyéért díjat

A közgyűlés zárt ülésen döntött a kitüntető díjakról. Az elismeréseket szeptemberben Kunszentmiklóson, a Mi napunk rendezvénysorozat keretében tartandó ünnepi közgyűlésen adják át. Idén ketten részesülnek Bács-Kiskun Megyéért díjban. Két település vezetője az év polgármestere elismerést veheti át. A Szobonya Zoltán tiszteletére alapított emléklapot kilenc személynek ítélték oda.