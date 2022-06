A konferencia nyitányaként Kürti László professzor mondott köszöntőt, melyben a kultúra fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a művelődés és kultúra fontos velejárója a változás és változtatás, és a szervezeti élet nem tud kiemelkedő személyiségek, elhivatott intézményvezetők nélkül funkcionálni. Elmondta, hogy Lajosmizse művelődése sokáig időszakos és hektikus volt. Azonban ma már ez rendszeres. Lajosmizse 1993-ban kapott városi rangot. Mint fogalmazott,

2000-ben még egy valamirevaló könyv sem volt Lajosmizséről, de ma már polcokat lehet megtölteni a helytörténeti kiadványokkal.

Az iskolában több éve tartanak helytörténeti versenyeket, van helytörténeti gyűjteményük és múzeumuk, valamint a konferencia is e történelmi folyamat része.

Basky András polgármester Lajosmizse várossá válásáról, s az azóta eltelt csaknem 30 év fejlődéstörténetéről tartotta előadását. Hangsúlyozta, hogy mindaz, ami 1993 előtt a település életében történt, a várossá válást segítette a redemptio, vagyis az önmegváltás óta. Lajosmizse 1876-ban vált ki Jászberényből, és 1970-ben nagyközségi rangot kapott, ekkor már tízezres lakosságszámmal bírt. Emlékeztetett, hogy a helyi vállalkozásoknak is nagyban köszönhető a település fejlődése, ami 1993 óta is töretlen, ami az akkoriban készült, bemutatott fotók alapján is szembetűnő. Számos vállalkozás működik ma a városban és több közülük megtöbbszörözte a termelését, míg mások jelentősen átalakultak az elmúlt évtizedekben.

Clos Enikő, az idén 50 éves Tanyamúzeum kiállítóhely vezetője a múzeum történetéről és a jubileum jelentőségéről tartott előadást.

Király Zsuzsanna helyismereti könyvtáros Lajosmizse városi könyvtárban fellelhető helyismereti adatairól mutatott be prezentációt. Dudás Klára könyvtárvezető Lajosmizse II. világháború alatti kulturális életéből villantott fel pillanatképeket.