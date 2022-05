Mint azt Zsigó Róbert elmondta, az utak karbantartása és fejlesztése folyamatos munkát jelent, mert nagyon sok kilométernyi útszakasz van, amit meg kell újítani.

– Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is büszkék lehetünk arra, amit elértünk. A településeknek több helyről van lehetőségük pályázni. Vannak ilyen irányú kiírások a Belügyminisztériumnál, a Magyar Falu Program keretein belül, és a TOP, vagyis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program is lehetőséget ad rá. Hamarosan átadhatjuk például Érsekcsanádon az Akácos utca egy újabb, korszerűbb és biztonságosabb szakaszát. Emellett ott van a Falusi Útalap, amelyből rengeteg szakaszt sikerült felújítani – mondta.

A képviselő hozzátette, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél tizenegy olyan projekt van előkészítés alatt, amely fontos a térség számára.

Elkezdődtek a bajai déli elkerülő út munkálatai, és döntés született arról is, hogy a Baja és Vaskút közötti útszakasz megújulhat. Szeretnék felújítani a bajai Duna-híd és a Pörböly közötti részt is.

– Egészen friss hír, hogy több mint 867 millió forint fejlesztési forrást nyertek a települések a Magyar Falu Program keretében. Ebből játszótereket, utakat, járdákat tudunk építeni, közösségi házakat, fontos intézményeket tudunk megújítani, tehát folytatódik a Magyar Falu Program. Van dolgunk bőven. A polgármesterekkel állandó egyeztetésben vagyunk, állandó tájékoztatást adnak azokról a tervekről, amelyeket szeretnének megvalósítani – mondta Zsigó Róbert.

– A bajai fejlesztésekről van lehetősége tárgyalni a városvezetéssel, kérik a segítségét? – kérdeztük a térség országgyűlési képviselőjétől.

– Amint korábban mondtam is: mindenkinek a képviselője szeretnék lenni. Mindegy, hogy rám szavazott-e vagy nem, illetve mindegy, hogy városi vagy vidéki. Ha visszatekintünk Baja elmúlt néhány évére, azt tudjuk mondani, hogy nagyon sok és fontos fejlesztés valósult meg. A teljesség igénye nélkül csak néhányat szeretnék felsorolni. Sikerült visszaépíteni, megújítani a Jelky teret. Mint említettem, felújítottuk az Eötvös József Főiskolát, és az egyetem fejlesztése is folyamatosan zajlik. Folyamatban van a járási hivatal megújítása, ahogy a kórházban is folyamatosak a fejlesztések, amely az itt élők biztonságos egészségügyi ellátásának záloga. A városi piac is megszépülhetett.

A szívünknek legkedvesebb és talán az elmúlt hét évtized legfontosabb eredménye, hogy május elsejétől Baja hivatalosan is megyei jogú város, vagyis visszakapja megyei jogú városi rangját, ami nagy dolog, és mindannyiunk számára fontos.

A családommal Baján élek, Baja az otthonunk. Számomra fontos, hogy Bajára visszatérjen a rend, a nyugalom és a fejlődés – zárta gondolatait Zsigó Róbert.