Teljesen új buszpályaudvar épült Kiskunhalason a régi központi buszállomás helyén, amelyet elbontottak. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával a városban megvalósult komplex közlekedésfejlesztési beruházás – amelyre félmilliárd forintot kapott a halasi önkormányzat – keretében új kerékpárutak, parkolók épültek, valamint több százmillió forint értékben valósult meg a korszerű központi új buszpályaudvar és környezetének a megújítása. – A használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtása az illetékes hatóság részére megtörtént. Az ingatlanra vonatkozó hasznosítási szerződést, amely a további működtetés jogi alapját képezi, Kiskunhalas Város Önkormányzata a Volánbusz Zrt. részére megküldte. Az új buszpályaudvar rendeltetésszerű használatának elindítása – a használatbavételi engedély rendelkezésre állását követően – az állami busztársaság feladata.

Kiskunhalas Varos Önkormányzata a kivitelezéshez kapcsolódó projektben vállalt kötelezettségeit teljesítette – tudatta közleményében az önkormányzat.

A közlemény kitér arra is, hogy hazug híresztelések jelentek meg az elmúlt időszakban az elkészült új buszállomással kapcsolatban. Farkas Dániel, a kiskunhalasi Városháza kabinetvezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy valótlan az az információ, hogy nem férnek be a buszok az új buszállomás megállóiba, hazugságnak nevezte azt a híresztelést is, hogy nem kapott engedélyt az új buszpályaudvar.

– A Volánbusz Zrt. a tervezés óta részt vett a projektben, minden tervet ismertek, több próbát is tartottak a már fizikailag elkészült buszpályaudvaron, ahol probléma nem merült fel – közölte a kabinetvezető, aki kitért arra is, hogy jelenleg is folyamatban van a használatbavételi engedély elbírálása, eddig kisebb, szinte kizárólag adminisztrációs jellegű problémák merültek fel.