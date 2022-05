A kerékpárral közlekedők számára nem ismeretlen a Bringás uzsonna, hiszen több mint tíz esztendeje a kecskeméti kerékpáros klub évente kétszer megajándékozza a munkából hazafelé tartókat egy kis uzsonnával. Az önkéntesek ezúttal kakaóscsigát, müzliszeletet, üdítőt és ásványvizet osztogattak a kerékpárosok körében.

Szépné Panda Tímea önkéntes elmondta: minden alkalommal jó hangulatban telik az „uzsonna”, most is több száz kerékpáros szólítottak meg. A céljuk egyrészt az volt, hogy megjutalmazzák a bringásokat a klímatudatos, egészséges, és az élhető városi környezetet támogató közlekedési módjukért. Másrészt bemutatták számukra a kecskeméti klubot, melynek tagjai rendszeresen szerveznek bringautakat. Szépné megjegyezte, sokan nem tudják ezt a lehetőséget, és pozitívan fogadják, hogy helyben is találhatnak közös kerékpár túrákat, nem kell ezért messzebbre utazniuk.

Mindezek mellett ösztönözték a bringásokat, hogy csatlakozzanak a Magyar Kerékpárosklubhoz, mely számos előnnyel járhat számukra.

A Bringás uzsonna egy országos program része volt. A Magyar Kerékpárosklub és a partnerszervezetek aktivistái reggelivel és uzsonnával az ország 60 pontján várták a bringásokat.