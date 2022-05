Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást csütörtökre vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

– Röszke felé, Lajosmizse és Kecskemét között felújítják a burkolatot. A 74-es és a 82-es kilométer között a Röszke felé vezető oldalon, a belső sávon autózókat átterelik a szemközti oldal belső sávjára. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható.

– Röszke felé, Újhartyánnál a 43-as kilométernél forgalomfigyelő berendezések karbantartását végzik, ezért fél 8 és 8 óra között a belső sávba kell sorolni.

– szalagkorlátot javítanak több helyszínen is a határ felé vezető oldalon: az 57-es kilométernél (Táborfalva térségében), illetve a 61-es kilométernél (Lajosmizse előtt) is. Az érintett munkaterületeknél 8:30 és 10:30 között a külső sávot zárják le.

– Budapest felé a 28-as (Ócsa környékén) és a 36-os kilométernél (Inárcs térségében) javítják a védőkorlátot. 11 és 14 óra között az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el a forgalom elől.

– ugyancsak a védőkorlátot javítják a határ irányába – Petőfiszállás térségében - a 120-as és a 124-es kilométernél is. Váltakozó sávlezárás követel figyelmet reggel fél 8-tól délután fél 3-ig.

– burkolati jeleket festenek fel 9.00 és 15.00 között Kunszállás térségében. A főváros irányába, a 103-as és a 100-as km között a külső sávot lezárják.

– Budapest felé a 161-es kilométertől a 146-os kilométerig, Szeged és Balástya között a műszaki átjárókat takarítják. 8.00 és 13.00 között az aktuális munkaállomásnál a külső sávba terelik a járműveket.

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskemét belterületén, az Árpád körúton, a Halasi úti kereszteződés közelében csatorna építés miatt egy sávot lezártak.

Az 51-es főúton, Érsekcsanádon csatornáznak. A 150-es és a 152-es kilométer között a fél útpályát lezárták.

Az 52-es főúton, Kecskemét határában felújítják az M5-ös autópálya és a fülöpházai elágazás közötti szakaszt. Az 5-ös és a 18-as kilométer között helyenként félpályás lezárást vezettek be. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Napközben gyakori a torlódás.

Az 54-es főúton,

– a Sükösd és a hajósi elágazás közötti szakaszon kábeleket telepítenek. A munkaterületnél útszűkületen kell áthajtani.

– Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os kilométer között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

– Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os kilométer között helyenként a fél útpályát lezárták.

Az 54-es főúton, Sükösd és Nemesnádudvar között kaszálnak napközben, ami útszűkületet okoz az aktuális munkaterület mellett.

Az 55-ös főúton, Baja és Csávoly település között mozgó terelés mellett kaszálnak ma napközben. A 85-ös és a 98-as kilométer között az aktuális munkaterületnél útszűkületen kell áthajtani.

Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as kilométernél irányonként csak egy-egy sáv autózható.

Alsóbbrendű utak:

Bács-Kiskun megyében,

– Izsák és Orgovány település között egy közel három kilométeres szakaszon nagyszabású burkolatfelújítási munka kezdődött. Félpályás útlezárás követel figyelmet. (5302-es út) (5-8 kilométer)

– felújítják az Akasztó és Csengőd közötti utat. A szakasz elején, Csengőd település közelében félpályás korlátozás nehezíti az előrejutást. (5306-os út) (0-4 kilométer)

– az Öregcsertő és a keceli bekötőút közötti úton az 55-ös kilométernél lévő hídon félpályás korlátozás van érvényben. (5301-es út)

– a Dunapataj és Kalocsa közötti útszakaszon burkolatfelújítás miatt időszakos forgalomkorlátozás követel figyelmet. A 15-ös kilométernél lévő hídon félpályás korlátozás van érvényben. (0-20 km útszűkület) (15-ös kilométer félpálya) (5308-as út)

– a Bócsa és Kiskunmajsa közötti útszakaszon, a 12-es km-től a 27-es kilométerig felújítják az útburkolatot, mely helyenként félpályás lezárást okoz. (5404-es jelű, Bócsa-Kiskunmajsa összekötő út) (12+0 – 27+250 kilométer sz. között)

– Bácsalmás és Bácsszőlős között aszfaltoznak ma napközben, ezért félpályás lezárást vezetnek be egy közel öt kilométeres szakaszon. (5501-es jelű, Kelebia-Baja összekötő út) (30+138 – 34+746 kilométer között) (7:30-14:45 között)

Kamionstop:

A kamiontilalom ezen a hétvégén (május 28.) szombat 22.00-tól (május 29.) vasárnap 22 óráig tiltja a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek közlekedését a hazai utakon.

Március 1-jétől a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt! Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad "hazagurulni", ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik.