Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást csütörtökre vonatkozóan:

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

– Budapest felé Kecskemétnél az 5-ös főúti kijárat közelében három helyen is burkolatjavítás miatt készüljenek napközben korlátozásra, ha az időjárás engedi.

– Kecskemétnél az 54-es főúti csomópontnál, ha az időjárási körülmények is lehetővé teszik, a 90-es kilométernél napközben kátyúznak. A Röszke felé autózókat 9 és 16 óra között a belső sávba terelik, ami jelentősebb torlódást is okozhat.

– a műszaki átjárókat takarítják munkaidőben több szakaszon is. A főváros felé Kiskunfélegyháza és Városföld között egész nap, Ócsa és Gyál között pedig a kora délutáni órákban a belső sávot szakaszosan lezárják. Röszke felé Ócsa és Újhartyán között hasonló munkák miatt a forgalmat az aktuális munkaállomásoknál a belső sávba terelik fél 8 és 12 óra között.

Főutak:

Az 51-es főúton,

– Sükösdön, a Hősök tere közelében vezetékfeszítés miatt napközben időszakosan a fél útpályát lezárják.

– Érsekcsanádon csatornáznak. A 150-es és a 152-es kilométer között a fél útpályát lezárták.

– Baja és Hercegszántó között az út melletti növényzetet kaszálják. A lassan haladó munkagép munkaidőben útszűkületet okoz.

Az 52-es főúton, Kecskemét határában felújítják az M5-ös autópálya és a fülöpházai elágazás közötti szakaszt. Az 5-ös és a 18-as kilométer között helyenként félpályás lezárást vezettek be. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza.

Az 54-es főúton,

– Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os kilométer között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

– Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os kilométer között helyenként a fél útpályát lezárták.

Az 55-ös főúton,

– Mélykúton a Rákóczi utcában gázvezeték építés miatt a Hunyadi utca kereszteződésénél reggel 8-tól délután 5-ig útszűkület követel figyelmet.

– Pörböly és Alsónyék között útépítők dolgoznak. A május végéig tartó munka során a 111-es és a 118-as kilométer között munkanapokon, 7 órától 15 óráig félpályás lezárás van érvényben.

– felújítják a Bátai főcsatorna hídját. A 117-es kilométernél lévő híd előtt az autósokat egy helyben kiépített terelőútra irányítják.

A 441-es főúton, Nagykőrösön, a Ceglédi úton a sportpálya közelében egy ingatlanhoz kapubejárót építenek. A 15-ös kilométernél ez okozza az útszűkületet.

Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as kilométernél irányonként csak egy-egy sáv autózható.

Kamionstop:

A kamiontilalom ezen a hétvégén (május 7-8.) szombaton 22.00-tól vasárnap 22.00-ig tiltja a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek közlekedését a hazai utakon.