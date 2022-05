– Aztán azt vettem észre, hogy „fejben fotózok”. Ránézek valamire és katt, megvan a kép. Akkor kezdtem újra, egyre jobban vágyódni egy fényképezőgép után. Amikor a digitális fotózás elindult, egy nagyon egyszerű kompakt géppel kezdtem fotózni, ez teljesen elvarázsolt. Azóta az évek során többször váltottam egyre komolyabb fényképezőgépre.

Úgy gondolom, bármennyire is törekedni kell arra, hogy a gépben már jól szerkesszük meg a képet, nagyon sok mindent utólag kell a képen finomítani.

Azt vallom, hogy az utómunka fontos, sokat adhat a nyers képhez, de vigyázni kell arra is, hogy ne essünk túlzásba, mert az rossz irányba is elviheti a dolgokat. 2006 körül, amikor elkezdtem komolyabban fotózni, bekapcsolódtam egy online fotós közösségbe, ahol nagyon sok neves fotós is tag volt. Nekem ez volt az iskola. Autodidakta módon tanultam a fotózást abban az online közösségben, ahol nemcsak megmutattuk egymásnak a képeket, hanem elvárás volt, hogy véleményezzük mások felvételeit. Olyan volt, mint amikor ringbe száll az ember, és akkor jön rá, hogy ott adni is kell, meg kapni is lehet pofonokat, és talpon kell maradni – tette hozzá F. Horváth Ildikó.

Nem lehet abbahagyni a tanulást, véli a fotográfus, és mindig kell a jó példa, az általa nagyra tartott fotósok munkáiból is sokat lehet tanulni, inspirálódni. Ugyanakkor szerinte fontos a közönség visszajelzése is.

– Fontos, hogy akik megnézik a képeimet, elmondják a véleményüket, esetleg kinyilvánítsák észrevételeiket, még akkor is, ha az negatív. Nagyon szívesen fogadom a visszajelzéseket. Aki megsértődik, az a saját fejlődésének útját rekeszti el. Sajnos nagyon sok fotóst letör az, ha kevés pozitív visszajelzést kap vagy mások sikerei elveszik az önbizalmukat. Én azt vallom, és másoknak is ezt tudom mondani, hogy ne hasonlítsák magukat másokhoz. Mindig csak a tegnapi önmagukhoz képest akarjanak jobbak lenni, legyen igény bennük a tanulásra, fejlődésre, legyenek hajlandók ezért áldozatot hozni, erőfeszítéseket tenni – mondta az alkotó.

– Fontos számomra a fotózás iránti alázat, a fotóalanyaimmal szembeni tisztelet és empátia. Ami nekem leginkább örömöt ad a portréfotózásban, hogy úgy érzem, a modelljeimnek is adok valami pluszt, talán önbizalmat. Olyat, amitől szépnek látják magukat és nem csak külsőleg. Akkor vagyok elégedett, ha úgy érzem, hogy a portréalanyomnak is és nekem is ott van a lelkünk az elkészült képben, és ez utat talál a néző lelkéhez is. Minden alkalommal erre törekszem. A visszajelzések alapján úgy érzem, hogy ez talán sikerül – mondta hírportálunknak F. Horváth Ildikó.