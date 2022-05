– Tovább erősödött szervezeti életünk, erősödött az együvé tartozás érzése, a kiemelt feladatok növelték a kohéziós erőt tagjaink között – fogalmazta meg pozitív üzenetét a beszámolót tartó Csóka Tamás nyugállományú ezredes, az egyesületet 20 évig vezető leköszönő elnök. A beszámolón elhangzott, hogy kiváló kapcsolatot ápolnak számos társszervezetükkel, többek között a kecskeméti toborzó irodával, és vezetőjével, Gáldonyi Sándor őrnaggyal, az MH. 59 Szentgyörgyi Dezső Repülőbázissal, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével és a Nyugdíjas Klubok Megyei Jogú Városi Szövetségével.

Csóka Tamás elmondta, hogy számos programot, rendezvényt és jó hangulatú kirándulást szerveztek az elmúlt két évben, ami célkitűzésüknek megfelelően szolgálta a szabadidő hasznos eltöltését, ismereteik gyarapodást. Elhangzott, hogy egyesületük tagjainak magas átlagéletkora miatt évek óta aktuális a fiatalítás kérdése. Ezért céljuk, hogy fiatalabb nyugdíjas rendvédelmieket is bevonjanak életükbe. Mint minden évben, arra is kitért, hogy az egyesületnek helyet adó hajdani Tiszti Klub épülete siralmas állapotban van. A pénzügyi beszámolóból is kitűnt, hogy gazdálkodásuk stabil és több támogatást, pályázati forrást is igénybe vettek működésükhöz. Idei feladataikról is szólt a távozó elnök.

Fontos számukra, hogy növeljék taglétszámukat a helyőrségben élő nyugállományú rendvédelmiekkel. Hangsúlyos a velük együttműködő szervezetekkel ápolt kapcsolat további erősítése és a szociálisan rászoruló tagokra fokozott figyelmet fordítanak. Még eredményesebbé tennék kegyeleti, beteglátogatási tevékenységüket és pályázatok elnyerésével biztosítanák az egyesület folyamatos működését.

A beszámolót követően Kormányosné Makai Eszter, a nyugdíjas szövetség elnöke köszöntötte a tagokat és gazdag tevékenységüket méltatta.

Új vezetőséget is választottak a közgyűlésen. Csóka Tamást Gyalainé Nagy Éva nyugállományú zászlós váltja az elnöki tisztségben. Borbásné Keresztes Márta nyugállományú főtörzsőrmester lett az egyesület titkára, gazdasági vezetőnek Eszes Lászlónét választották meg a tagok. Kulturális felelősnek választották Katonáné Kovács Irént, toborzó felelősnek Mogyorósiné Balogh Terézia nyugállományú zászlóst. A nőtagozat elnöke Zakariásné Makaró Katalin lett.