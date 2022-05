Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, az MTSZ elnöke, a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai és társadalmi céljai támogatása érdekében kifejtett munkáért Gróf Széchenyi Ödön emlékérmet, Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet, és Szent Flórián emlékérmet adott át az ünnepségen megjelent önkéntes és hivatásos tűzoltóknak. Az elismerések a MTSZ elnöke, elnöksége, a megyei és a budapesti tűzoltó szövetségek, valamint a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége és az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége javaslata alapján ítélték oda. Az elismerésben részesültek teljes névsora a tuzoltoszovetseg.hu oldalon olvasható.

Dobson Tibor köszöntőjében hangsúlyozta, Magyarország tűzvédelme az önkéntes, nem hivatásos tűzoltók nélkül nem volna megvalósítható. Az állam felelősségvállalása mellett nagyon fontos a közösségek, a civilek önkéntesek munkavállalása, amellyel mind a kisebb, mind a nagyobb közösségeket védik, megóvják azoktól a veszélyektől, amelyekkel nap mint nap találkozunk.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, láthatjuk, hogy jelentős emelkedett a riasztások és a vonulások száma, hiszen a világunk egyre veszélyesebbé vált.

Az ipar, a közlekedés, a globális felmelegedés mind újabb és újabb kihívás elé állítja a tűzoltókat, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a tűzoltók a káresemények elhárítása és a veszélyek felszámolása mellett a helyi közösségek erősítésében is komoly szerepet vállalnak. A tűzoltóságok a legtöbb településen motorjai, összefogó erői a közösségnek. Mindazonáltal lényeges feladatuk és felelősségük az ifjúság nevelése is. Nem mindegy, hogy mit adunk át a következő generációnak, akár magatartásformában, akár felelősségvállalásban – hangsúlyozta az elnök.