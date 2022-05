Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az önkormányzati rendelet módosításának tételei több nagy csomagot tartalmaznak: zajlanak bérrendezések és bérfedezetek a maradványból, valamint a megemelkedett üzemeltetési és rezsiköltségekre megy el ennek jelentős része. Az eredeti előirányzatban nem terveztek semmilyen rendezvényre és fesztiválra, így ezek fedezetét is biztosítja a módosítás. A zajló fejlesztési állományoknál is folyamatosan felmerül a szükség további pótlásokra, melyek a befejezéshez szükségesek. Jelentős forrást fordítanak a sportlétesítmények, illetve a sport-és civil szervezetek finanszírozására is.

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elnöke, Leviczky Cirill felszólalásában elmondta, hogy megtárgyalásra érdemesnek találták a polgármesteri előterjesztést, amihez egy módosító javaslatot tett: ajánlására javasolják, hogy a Civil Alap10 millió forintos költségvetését emeljék fel további 10 millió forinttal, mert nagyon fontos a város civil társadalmának támogatása.

Sipos László tanácsnok kérésére 3,5 millió többlettámogatást szavazott meg a közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatoknak.

A polgármester nyomatékosította: a 70 milliárdos éves költségvetésből csupán 200 millió forint tartaléka maradt a városnak, ebből 110 már címkézett, így 90 millió forint szabadon felosztható tartaléka van a városnak decemberig – ami a 10 és a 3,5 milliós plusz támogatással 76,5 millió forintra apad.

Király József képviselő felszólalásában érdeklődött, hogy rezsi kompenzációra számíthat-e a város? A lakosságnál ez működik, de az üzemeltetés terén ennek hiánya problémát jelent. Arról is érdeklődött, hogy készül-e rezsi takarékossági terv a városi intézményeknél? A polgármester elmondta, hogy a refinanszírozásra jövő héten érkeznek be az indikatív ajánlatok, így a kedvezőbb konstrukció ról szóló javaslatot a júniusi közgyűlésre terjesztheti elő a polgármester. Szemereyné Pataki Klaudia az energiahatékonysági kérdésre válaszként elmondta, hogy komoly csomag állt össze a városi cégeket és intézményeket érintő energiahatékonysági fejlesztések terveit illetően, amit a Városfejlesztési Alapból indítanak el.

A közgyűlés 11 igen és 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megszavazta az előterjesztést.