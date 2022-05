A vízszolgáltatónak ezzel jelentős anyagi kárt okoznak a tolvajok, de nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy komoly balesetveszélyt okoznak tettükkel a felelőtlen elkövetők. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra az utóbbi időben négy feljelentés is érkezett, mert ismeretlenek egyszerűen felszedték és elvitték a csatornák és szerelőaknák fedőlapjait.

Az öntött fémből készült fedőlapok bolti ára 45 ezer és 200 ezer forint között mozog, de egy-egy fedőlap pótlásakor a szolgáltatónak meg kell vásárolnia a fedőlap keretét is, szét kell bontaniuk az aknatetőt és újrabetonozni, így az anyagi kár jóval nagyobb Nemes György, a Kiskunvíz Kft. Kiskunhalasi Üzemmérnökségének vezetője szerint.

A legnagyobb probléma azonban nem ez! – hívta fel a figyelmet az üzemmérnökség vezetője, hanem hogy komoly balesetveszélyt okoznak az elkövetők.

Rendszerint a járdák melletti közkifolyóként használt ivókutak szerelőaknáinak fedőlapját viszik el a tettesek, de Kalocsán és Soltvadkerten előfordult olyan eset is, hogy a belterületi közutakon lévő aknafedő lapokat vitték el, ami akár közveszéllyel is jár, hiszen ha egy autó kereke beleszalad, durva baleset lehet belőle. Ha kerékpáros vagy gyalogos esik bele, súlyos, de akár halálos baleset is történhet miatta.

A Kiskunhalasi Rendőr­kapitányság nyomozói mind a négy esetben felderítették és elfogták az elkövetőket, akik rendszerint feldarabolták és úgy próbálták értékesíteni az aknafedő lapokat. A vízszolgáltató azt kéri, hogyha valakinek hasonló esetről van információja, az értesítse őket vagy a rendőrséget az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében, a szolgáltató ilyen esetben ugyanis szalaggal azonnal elkeríti a területet a helyreállításig.